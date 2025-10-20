Азербайджан превращается в региональный энергетический узел

Совокупная установленная мощность выработки электроэнергии в Азербайджане достигла 9732,5 МВт, что на 1317 МВт, или на 15,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, включая гидроэлектростанции, составляет 1 829,6 МВт, это примерно 18,8 процента от общей установленной мощности. С момента ввода в эксплуатацию солнечной электростанции «Гарадаг» мощностью 230 МВт производство электроэнергии за счет солнечной энергии увеличилось почти в 10 раз. За этот период выработка 1 миллиарда кВт·ч электроэнергии на станции не только подтверждает ее работу на полную мощность, но и еще раз демонстрирует, что Азербайджан ставит перед собой реалистичные и оправданные цели в области зеленой энергетики и последовательно их реализует.

В публикации рассматривается ход реализации проектов в области солнечной и ветровой энергетики, которые к 2027 году позволят увеличить долю возобновляемой энергии в установленной мощности до 33,7 процента, обеспечить годовое производство 5 миллиардов кВт·ч электроэнергии, сэкономить более 1 миллиарда кубометров природного газа и сократить выбросы до 2,3 миллиона тонн. Отмечается, что ветровая электростанция «Хызы-Апшерон» мощностью 240 МВт будет полностью введена в эксплуатацию до конца года. На участках Апшерон и Хызы уже установлены 35 из 37 турбин (мощностью 227,5 МВт), а монтаж оставшихся двух турбин будет завершен в течение октября. Одна из двух подстанций 220/33 кВ построена и полностью готова к эксплуатации, строительство второй подстанции завершится в следующем месяце.

В статье особо подчеркивается, что с целью увеличения доли возобновляемой энергии в установленной мощности до 38 процентов к 2030 году рассматривается вопрос создания дополнительной мощности в 700 МВт на суше и на море с точки зрения обеспечения интеграционных возможностей и устойчивости энергетической системы.

В статье отмечается, что достижения визионерской политики президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, изменяющей геополитическую картину Южного Кавказа и рассматривающей энергетическую безопасность в единстве с миром, региональной связанностью и экономическим развитием, еще больше укрепили лидирующие позиции нашей страны в регионе. Геополитическая роль Азербайджана в региональной интеграции сегодня открывает путь к широкому энергетическому сотрудничеству, охватывающему Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ, Турцию, страны Европы и Ближнего Востока. В частности, инициативы в области зеленой энергетики обеспечивают усиление регионального фактора в современной энергетической политике страны, согласованной с ее стратегией социально-экономического развития, постконфликтного восстановления и мирной повесткой. В этом контексте электроэнергетика Азербайджана выступает не только как один из ключевых движущих факторов реализации национальных приоритетов страны в области «зеленого роста» и чистой окружающей среды, но и как продолжатель модели надежной энергетической безопасности на новом этапе, основанной на опыте международного сотрудничества в нефтегазовом секторе и диверсифицированных маршрутах поставок.

Также подчеркивается, что глобальный авторитет главы государства и его политика многостороннего сотрудничества, основанного на дружбе и доверии, придают устойчивую динамику реализации целей Азербайджана в области зеленой энергетики. В этом контексте отмечается, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный в августе 2025 года в Вашингтоне, определяет увеличение инвестиций в энергетическую сферу и расширение инфраструктуры региональных связей в качестве одного из приоритетных направлений Хартии стратегического партнерства, придавая дополнительный мощный стимул нашему региональному видению в области «зеленой энергетики». На основе достигнутого исторического соглашения реализация Зангезурского коридора не только восстанавливает беспрепятственное сухопутное сообщение между основной территорией Азербайджана и Нахчываном после многих лет, но и открывает новые возможности для расширения региональной интеграции в области «зеленой энергетики» и формирования «зеленого энергетического пояса» вдоль Среднего коридора. Эти новые геополитические реалии придают региональный масштаб и стратегическое содержание развитию экономических районов Нахчыван, Карабах и Восточный Зангезур как зон зеленой энергетики, делая процесс их превращения в центры производства и экспорта еще более актуальным. Фактор региональных связей, являющийся одним из ключевых элементов обеспечения устойчивого мира, на примере Зангезурского коридора, диверсифицируя маршруты и рынки транспортировки «зеленой энергии» из других регионов нашей страны, с Каспийского моря и из Центральной Азии, превратит Азербайджан в один из основных энергетических транспортных узлов региона.

В статье также сообщается, что в Карабахе и Восточном Зангезуре выработка электроэнергии за счет гидроэнергии, солнечной, ветровой и кровельных панелей достигнет 1,6 ГВт, подготовлена концепция «Зоны зеленой энергетики» Нахчывана, технический потенциал возобновляемой энергии оценивается в 21–29 ГВт, экономический потенциал — в 5,8–6,9 ГВт. Одновременно отмечается, что в рамках подготовки к поэтапному началу экспорта 4 ГВт из запланированных более 6 ГВт с 2032 года через «Зеленый энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа» ведутся необходимые работы, а также освещается состояние реализации проектов «Азербайджан – Турция – Европа», «Центральная Азия – Азербайджан Зеленый энергетический коридор» и «Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария Зеленый энергетический коридор». Отмечается, что различные коридоры и интерконнекторы в будущем будут взаимосвязаны, что позволит Азербайджану занять ведущую позицию в экспорте и транзите возобновляемой энергии на обширной территории от Центральной Азии до Европы.