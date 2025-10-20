Евросоюз не готов давить на Израиль

USD 1.7000
Страны Европейского союза не поддерживают идею введения санкций против Израиля из-за ситуации в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, комментируя соответствующий вопрос журналистов по прибытии на заседание глав МИД ЕС в Люксембурге.

«В данный момент, по-моему, не существует (согласия), чтобы такие санкции были приняты. Эту позицию разделяют некоторые государства - члены (ЕС)», – заявил Липавский.

Тем временем глава МИД иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на заседание отметил, что Мадрид выступает за сохранение мер ЕС в отношении Израиля, несмотря на последние договоренности еврейского государства с палестинским движением ХАМАС.

«Мы очень далеко от того, чего хотим: окончательного мира, постоянного прекращения огня, (поставок) гуманитарной помощи, перспективы урегулирования (на основе принципа) двух государств», – пояснил дипломат.

В сентябре Европейская комиссия выступила с инициативой ввести ряд ограничительных мер в отношении Израиля в ответ на действия страны в секторе Газа. В частности, предлагалось приостановить действие отдельных торговых положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, включая отмену преференциального режима доступа израильских товаров на рынок Европейского союза.

