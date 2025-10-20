«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам

В обращения обмудсмена говорится: «Обеспечение надежной защиты прав детей является одним из ключевых аспектов в защите прав человека, а также в формировании общества, основанного на инклюзивности и равных возможностях. Каждый ребенок должен расти в среде, где он будет в безопасности, будет здоровым и сможет реализовать свой потенциал.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева сделала обращение в связи с объявлением «Месячника прав ребенка», который призван привлечь внимание к защите прав детей.

Конвенция о правах ребенка (КПР), принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 года, участницей которой является Азербайджанская Республика, является основным международным документом, определяющим необходимые стандарты в области защиты прав детей и обязательств государств-участников. Азербайджанское государство регулярно проводит важные реформы в области обеспечения, защиты и поощрения прав детей, формирует прочную нормативно-правовую базу и институциональную структуру для обеспечения достойного уровня жизни детей.

Обеспечение права детей на жизнь и развитие, приоритет их интересов, недопущение дискриминации в отношении детей и уважение их мнения, как основные принципы Конвенции о правах ребенка, сегодня являются основными направлениями государственной политики и национального законодательства в отношении детей в Азербайджане. Объявление 2025 года в Азербайджане «Годом Конституции и Суверенитета» имеет особое значение в деле защиты прав детей.

Таким образом, Конституция Азербайджанской Республики, содержащая важные положения и обязательства в области обеспечения прав детей, является правовой основой регулирования отношений в области защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе детей. Восстановление территориальной целостности и суверенитета страны в результате Победы в Отечественной войне и антитеррористической операции под руководством победоносного Верховного главнокомандующего создало возможность обеспечения прав детей на освобожденных территориях, и в этом направлении реализуются широкомасштабные меры.

Защита и пропаганда прав детей является одним из основных направлений деятельности уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмена), и в этой области принимаются последовательные меры.

Традиционно с 20 октября по 20 ноября, в преддверии годовщины принятия Конвенции о правах ребенка, омбудсмен объявляет в стране «Месячник прав ребенка». Целью месячника является повышение осведомленности общественности в области защиты прав детей, мобилизация соответствующих государственных органов, институтов гражданского общества и других организаций для привлечения внимания общественности к защите детей, а также поощрение общественной активности в этой области.

Учитывая вышеизложенное, призываю все государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества и другие заинтересованные организации, осуществляющие деятельность в сфере защиты прав детей, активно включиться в проведение «Месячника прав ребенка» и реализовать целенаправленные меры по защите конституционных прав детей. Уверена, что каждая инициатива в рамках месячника будет способствовать обеспечению более эффективной защиты прав детей».