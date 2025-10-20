USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Оппозиция исправила свою ошибку

14:02 1196

Партия «Гахария за Грузию» приняла решение занять депутатские места в парламенте Грузии. Об этом на брифинге заявил один из лидеров партии Георгий Шарашидзе.

Таким образом, режим бойкота парламента 11-го созыва со стороны партии завершен.

В партии «Гахария за Грузию» заявили, что после парламентских выборов 26 октября 2024 года было принято решение о бойкоте парламента, однако признали, что эта тактика оказалось ошибочной.

Шарашидзе заявил, что бойкот парламента превратился в бойкот всего политического процесса и вытеснил оппозицию с политической арены, в то время как «Грузинской мечте» «была предоставлена возможность действовать быстро, без какого-либо сопротивления, усилить авторитаризм, который привел к провокации 4 октября — попытке штурма со стороны части митингующих против властей».

В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 135
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 797
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 1745
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 3099
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1692
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2043
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3173
Пророссийский мэр Гюмри задержан: в чем его обвиняют
Пророссийский мэр Гюмри задержан: в чем его обвиняют обновлено 14:28
14:28 3418
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 3380
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14517
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2533

ЭТО ВАЖНО

В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 135
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 797
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 1745
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 3099
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 1692
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2043
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3173
Пророссийский мэр Гюмри задержан: в чем его обвиняют
Пророссийский мэр Гюмри задержан: в чем его обвиняют обновлено 14:28
14:28 3418
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу НАШ КОММЕНТАРИЙ
11:17 3380
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани
Система гниет изнутри: роскошная свадьба дочери Шамхани наш комментарий; все еще актуально
19 октября 2025, 21:10 14517
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
Трамп хочет дать гарантии безопасности России
10:08 2533
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться