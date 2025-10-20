Оппозиция исправила свою ошибку

Партия «Гахария за Грузию» приняла решение занять депутатские места в парламенте Грузии. Об этом на брифинге заявил один из лидеров партии Георгий Шарашидзе.

Таким образом, режим бойкота парламента 11-го созыва со стороны партии завершен.

В партии «Гахария за Грузию» заявили, что после парламентских выборов 26 октября 2024 года было принято решение о бойкоте парламента, однако признали, что эта тактика оказалось ошибочной.

Шарашидзе заявил, что бойкот парламента превратился в бойкот всего политического процесса и вытеснил оппозицию с политической арены, в то время как «Грузинской мечте» «была предоставлена возможность действовать быстро, без какого-либо сопротивления, усилить авторитаризм, который привел к провокации 4 октября — попытке штурма со стороны части митингующих против властей».