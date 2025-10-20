Ливан в зоне риска

Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак предупредил о риске серьезной конфронтации между ливанским движением «Хезболла» и Израилем, если Ливан не добьется разоружения шиитской организации. Об этом сообщает ТАСС.

«Сирия восстанавливает стабильность в отношениях со своими соседями, включая Израиль и Турцию, и это становится первой составляющей израильской системы безопасности на севере. Вторым этапом должно стать разоружение «Хезболлы» на территории Ливана и начало переговоров с Израилем по вопросам безопасности и границ. Если Бейрут не предпримет никаких действий, военное крыло «Хезболла» неизбежно столкнется с серьезной конфронтацией с Израилем в период, когда он обладает наибольшей силой, а у поддерживаемой Ираном «Хезболлы» сейчас слабейшее положение», – написал Баррак в Х.

Он напомнил, что Израиль до сих пор удерживает пять тактических позиций вдоль «голубой линии» (временная зона разграничения между Израилем и Ливаном, установленной резолюцией ООН 2000 года), что позволяет ему осуществлять раннее оповещение и наносить ежедневные удары по «Хезболле». По его словам, принцип ливанского правительства «Одна страна, одна армия» остается скорее мечтой, чем реальностью. Стабилизация ситуации в Сирии усиливает изоляцию «Хезболлы», а иностранное влияние на движение подрывает суверенитет Ливана, препятствует инвестициям и ослабляет общественное доверие, что, по мнению посла, служит постоянным сигналом тревоги для Израиля.

По его убеждению, «если Бейрут продолжит колебаться, Израиль может действовать в одностороннем порядке и последствия будут серьезными». При этом американский спецпосланник отмечает, что «если «Хезболла» подвергнется военному нападению со стороны Израиля и столкнется с территориальными, политическими или репутационными потерями, организация почти наверняка попытается отложить выборы, намеченные на май 2026 года, чтобы сохранить свою политическую базу и перегруппироваться».

При этом он отметил, что Иран продолжает оказывать финансовую поддержку таким формированиям, однако в регионе наблюдается активизация процесса сокращения влияния иранских союзников. Кроме того, посол рассказал, что назначенный президентом США Дональдом Трампом новый посол в Ливане Мишель Исса прибудет в Бейрут в ближайшем месяце, чтобы содействовать поиску решений этих сложных задач.

Примечательно, что ТАСС также сообщает о появлении беспилотников израильских ВВС в небе ливанской столицы. По словам источника в службе гражданской обороны, дроны совершают разведывательные полеты над южными окраинами, где проживают сторонники «Хезболлы».

«Гул моторов дронов-разведчиков доносится до центральных и западных кварталов Бейрута. Неприятельские беспилотники барражируют на низкой высоте, жители города обеспокоены и опасаются израильских ударов по объектам «Хезболлы», – пояснил он.

Собеседник также напомнил, что разведывательные БПЛА Израиля совершали подобного рода интенсивные и продолжительные по времени полеты над городом 7 октября.