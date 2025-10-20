USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Не передавайте свою карту никому: вы рискуете потерять деньги и стать жертвой преступления

14:36

В то время как во всем мире и в Азербайджане звучат тревожные сигналы о кибермошенничестве, люди ежедневно сталкиваются с новыми способами обмана. Мошенники различными путями завоевывают доверие людей и ставят их в трудное положение. В последнее время участились случаи обмана неосведомленных лиц с целью получения их банковских карт. Исследования показывают, что подобного рода мошенничество чаще всего затрагивает социально уязвимые, малосведущие или пожилые категории граждан.

Мошенники, приближаясь к гражданам разными способами, предлагают получить карты через банковские отделения или цифровые каналы. Позже, получив карту и ее данные за определенную плату, они используют их для совершения мошеннических действий.

Чем может обернуться передача банковской карты другому лицу?

Кража персональных данных. Передача карты и ее реквизитов третьему лицу фактически означает передачу и персональных данных. Мошенники, получив доступ к информации, могут контролировать финансовый счёт человека и совершать операции от его имени. Как правило, на имя обманутого лица совершаются незаконные финансовые операции. В особенности такие карты могут использоваться для «отмывания» незаконно полученных средств.

Финансовые потери. Передача карты другому лицу дает мошеннику право распоряжаться средствами на счете. Это подвергает опасности все банковские счета владельца карты и может привести к значительным финансовым потерям.

Юридические последствия. Каждый гражданин несет ответственность за операции, совершенные с его банковскими картами. Передача карты третьему лицу создает юридические обязательства для ее владельца. В случае незаконных операций с картой владелец карты может быть привлечен к уголовной ответственности.

Чтобы не потерять деньги и не стать участником преступления, крайне важно соблюдать осторожность:

Используйте карту только лично. Банковская карта принадлежит исключительно клиенту, на имя которого открыт счет, и предназначена для личного использования.

Будьте внимательны при подозрительных операциях. Регулярно проверяйте свои счета. В случае обнаружения подозрительной операции немедленно обращайтесь в банк и в правоохранительные органы.

Не поддавайтесь на уловки мошенников. Будьте осторожны с лицами, требующими вашу карту за плату или услугу. Информация о вашей карте и счете является исключительно личной и не подлежит передаче третьим лицам. Любые попытки получить такие данные рекомендуется сразу сообщать в соответствующие органы.

Kapital Bank еще раз напоминает, что наряду с мерами безопасности, принимаемыми финансовыми организациями, внимательность самих граждан крайне важна для защиты своих счетов и персональных данных. Никогда не делитесь своими картами и данными с другими лицами. При любых подозрительных сообщениях, звонках или действиях в социальных сетях немедленно сообщайте об этом в банк и в компетентные органы. Таким образом, вы поможете предотвратить, чтобы другие также не стали жертвами кибермошенников.

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 119 филиалов и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

