Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Владимира Путина провести встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште, отметил, что у главы российского государства сложились конструктивные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который, в свою очередь, поддерживает теплые отношения с Трампом.

«С Орбаном достаточно теплые отношения у президента Трампа и весьма конструктивные отношения у президента Путина, это способствовало тому взаимопониманию, которое было выработано во время последнего телефонного разговора», – заявил Песков журналистам.

Он также сообщил, что в ближайшее время начнется полномасштабная работа по подготовке условий для саммита лидеров России и США в Венгрии.

«Конечно же, все выполняют те поручения, которые дали президенты.  Но такая полномасштабная «переговорка», командная работа для подготовки надлежащих условий для встречи в верхах пока еще не начата», - сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что она будет начинаться только сейчас.

Трамп и Путин провели телефонный разговор 16 октября, в ходе которого договорились о проведении личной встречи в Будапеште. Американский лидер впоследствии назвал Орбана «хорошей принимающей стороной», а в Кремле подчеркнули, что Венгрия, являясь членом НАТО и Евросоюза, занимает «особую позицию с точки зрения суверенности и отстаивания собственных интересов», что «вызывает уважение». По словам Трампа, переговоры с российским президентом состоятся «довольно скоро» – в течение двух недель. Песков также допустил, что встреча «действительно может состояться в течение двух недель или чуть позже».

Орбан позже заявил, что встреча лидеров США и РФ в Будапеште «повышает шансы на достижение мира» в российско-украинской войне. Премьер подчеркнул, что выбор Будапешта для проведения встречи не случаен. По его словам, это решение «отражает многолетнюю последовательную и настойчивую позицию Венгрии в поддержке мира».

