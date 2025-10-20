USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Названы причины провала переговоров Трампа с Зеленским

15:19 1706

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом оказалась неудачной главным образом из-за поспешности Киева и неудачно выбранного времени визита. Как пишет Politico, переговоры могли бы пройти продуктивнее, если бы Зеленский скорректировал повестку после продолжительного телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне.

«Это была не плохая встреча, а просто результат неудачного выбора времени и завышенных ожиданий», — заявил один из республиканских чиновников.

По словам источника, звонок Путина должен был заставить украинскую сторону пересмотреть позиции, умерить ожидания и снизить требования по поводу закупки крылатых ракет Tomahawk. Трамп, как утверждает инсайдер, не собирался одобрять сделку до личной встречи с Путиным в Будапеште.

Из-за сосредоточения на Tomahawk Украина, по мнению источников, упустила возможность добиться прогресса по другим вопросам — в частности, поставкам ракет «воздух-воздух» для истребителей F-16 и МиГ, а также ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Кроме того, обсуждение «Томагавков» отвлекло внимание от темы использования замороженных российских активов для поддержки украинской обороны.

По данным Politico, ограниченные результаты были достигнуты и в переговорах о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Украинская делегация, состоявшая из министров и высокопоставленных чиновников, прибыла в Вашингтон за несколько дней до встречи в Белом доме, рассчитывая подписать ряд крупных соглашений с американскими оборонными и энергетическими компаниями. Однако за всю неделю не удалось заключить ни одного значимого контракта.

«Мы настоятельно просили их отложить визит», — отметил другой источник. По его словам, часть украинских чиновников должна была участвовать в ежегодных сессиях МВФ и Всемирного банка, а лоббистские усилия следовало перенести примерно на неделю.

Еще одной ошибкой, по мнению собеседников издания, стало предложение Зеленского обменять украинские беспилотники на Tomahawk — идея, которую в Вашингтоне сочли преждевременной.

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8113
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 821
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 888
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2734
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1280
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2467
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4774
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2018
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3836
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван обновлено 16:07
16:07 4775

