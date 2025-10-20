В Кремле отвергли предложение Трампа

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская позиция относительно остановки боевых действий по нынешней линии фронта, к чему призывает президент США Дональд Трамп, не изменилась. Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 20 октября, сообщают российские СМИ.

«Эта тема неоднократно поднималась, поднималась с разными нюансами в ходе контактов российско-американских, и российская сторона каждый раз давала ответ и ответ этот хорошо известен: последовательность позиции РФ не меняется», — сказал Песков.

Напомним, президент США Дональд Трамп опроверг информацию из статьи Financial Times, опубликованную 19 октября. В ней утверждалось, что американский президент во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским призывал его отдать России весь Донбасс, добавляя, что в противном случае президент РФ Владимир Путин «уничтожит» Украину.

«Пусть все останется так, как есть. Сейчас он уже разделен. Я думаю, 78% региона уже занято Россией, - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One. - Позже они смогут о чем-то договориться между собой. Но сейчас обе стороны конфликта должны остановиться по линии фронта - разойтись по домам, прекратить боевые действия, прекратить убивать людей».