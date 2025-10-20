USD 1.7000
Колонна с гуманитаркой на подходе к Газе

15:21 474

Колонна грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Газы направилась в сектор через египетский контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах». Об этом передает портал Youm 7.

По информации источника в администрации КПП, колонна грузовиков начала движение через запасные ворота наземного перехода и прибыла на пункт «Карем Абу Салем» («Керем Шалом»), расположенный на юго-востоке сектора Газа. По его словам, автомобили готовы к въезду на территорию анклава, однако перед этим должны пройти проверку со стороны израильских служб.

Как сообщил представитель египетского общества Красного Полумесяца, координирующего отправку гуманитарной помощи в Газу, грузовики доставят жителям сектора около 4 тыс. тонн продовольствия и муки, свыше 3 тыс. тонн медикаментов и медицинских принадлежностей, а также порядка 2,3 тыс. тонн нефтепродуктов.

18 октября посольство Палестины в Каире сообщило о возобновлении работы КПП «Рафах» 20 октября. Днем позже эту же дату подтвердил журналист американского портала Axios Барак Равид.

Израильская сторона сообщила об открытии контрольно-пропускных пунктов «Керем-Шалом» и «Кисуфим», расположенных соответственно на юге и в центральной части границы с сектором Газа.

Как передает 12-й канал израильского телевидения, оба перехода были закрыты накануне после инцидента в районе города Рафах, где в результате утреннего обстрела со стороны радикалов погибли двое военнослужащих Армии обороны Израиля.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил движение ХАМАС в нарушении режима прекращения огня и распорядился «принять меры». Впоследствии израильские войска нанесли серию ударов по объектам на территории анклава, атаковав десятки целей. Позже, вечером 19 октября, армейское командование объявило о возобновлении соблюдения режима прекращения огня.

ЭТО ВАЖНО

