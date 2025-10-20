USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Мероприятия, проведенные «Азерэнержи» в связи с Днем энергетиков

ОАО «Азерэнержи» провело ряд мероприятий в связи с Днем энергетиков. Сначала руководство и коллектив Министерства энергетики, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок и букеты цветов к его могиле.

Затем энергетики посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Праздничное мероприятие продолжилось в комплексе Главного управления, науки, образования и лабораторий ОАО «Азерэнержи».

Отметим, что уже 21 год 20 октября в Азербайджане отмечается как День энергетиков. Этот профессиональный праздник был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева №446 от 13 октября 2004 года. Выбор именно этой даты не случаен: 20 октября 1981 года по инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева был введен в эксплуатацию первый энергоблок крупнейшей на Южном Кавказе теплоэлектростанции «Азербайджан». В этом году также отмечается 90-летие создания «Азерэнержи».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, после чего был показан фильм под названием «История, написанная светом». Выступивший председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев дал информацию о широкомасштабных работах, проводимых в энергетическом секторе.

Рзаев отметил, что в соответствии со стратегией президента Ильхама Алиева, сбалансированно основанной на традиционных и зеленых источниках энергии, за последние 20 лет созданы новые генерирующие мощности в 5400 МВт. Только за последние 5-6 лет общая мощность введенных в эксплуатацию новых станций превышает 3000 МВт.

В результате мер, принятых в последние годы, количество условного топлива, затрачиваемого на производство 1 киловатт-часа электроэнергии, снижено с 284 граммов до 240 граммов. Баба Рзаев отметил, что благодаря этому сэкономлено 3,3 миллиарда кубометров природного газа и предотвращен выброс в атмосферу 6,4 миллиона тонн углекислого газа. «Сегодня азербайджанская электроэнергетика достигла уровня, который может служить примером для многих развитых стран в регионе. Это яркий пример продуманной и всесторонне рассчитанной энергетической стратегии президента Ильхама Алиева», — подчеркнул он.

Мероприятия в связи с Днем энергетиков прошли не только в Баку, но и в регионах. «Азерэнержи» организовало акцию по посадке деревьев на территории крупнейшей подстанции страны — 500/330 кВ «Зеленый энергетический узел Навахи». Кроме того, праздничные мероприятия состоялись в различных регионах, включая Нахчыванскую Автономную Республику, Карабахскую региональную электрическую сеть и город Мингячевир, называемый Городом энергетиков.

