Мероприятия, проведенные «Азерэнержи» в связи с Днем энергетиков

ОАО «Азерэнержи» провело ряд мероприятий в связи с Днем энергетиков. Сначала руководство и коллектив Министерства энергетики, ОАО «Азерэнержи» и ОАО «Азеришыг» посетили Аллею почетного захоронения, где с уважением почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложив венок и букеты цветов к его могиле.

Затем энергетики посетили Аллею шехидов, где почтили память героических сынов, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Праздничное мероприятие продолжилось в комплексе Главного управления, науки, образования и лабораторий ОАО «Азерэнержи».

Отметим, что уже 21 год 20 октября в Азербайджане отмечается как День энергетиков. Этот профессиональный праздник был учрежден распоряжением президента Ильхама Алиева №446 от 13 октября 2004 года. Выбор именно этой даты не случаен: 20 октября 1981 года по инициативе и под непосредственным руководством общенационального лидера Гейдара Алиева был введен в эксплуатацию первый энергоблок крупнейшей на Южном Кавказе теплоэлектростанции «Азербайджан». В этом году также отмечается 90-летие создания «Азерэнержи».

Мероприятие началось с исполнения государственного гимна, после чего был показан фильм под названием «История, написанная светом». Выступивший председатель правления ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев дал информацию о широкомасштабных работах, проводимых в энергетическом секторе.