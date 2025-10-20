Лувр попросил помощи у израильтян

Дирекция Лувра - одного из старейших музеев Франции - обратилась к израильской компании CGI Group, специализирующейся на вопросах безопасности, за помощью в расследовании похищения драгоценностей, пишет немецкое издание Bild.

«Обычно мы не даем комментариев о наших клиентах или нашей деятельности в Израиле или за границей. Но в данном случае музей Лувр обратился к нам с исключительной просьбой: помощь установить личности похитителей и вернуть произведения искусства», – сообщил изданию генеральный директор компании Цви Наве.

Издание отмечает, что компания, основанная бывшим главой ШАБАКа (Общая служба безопасности – ред.) Яаковом Пери несколько лет назад, содействовала раскрытию ограбления Дрезденского замка в Германии. В 2019 году из его «Зеленого свода» были похищены сокровища саксонской династии Веттинов на сумму 113 млн евро.

Напомним, 19 октября из Лувра были похищены девять ювелирных изделий из коллекции Наполеона III и императрицы Евгении, хранившиеся в галерее Аполлона. Среди похищенных предметов - ожерелье, брошь и диадема. Один из предметов – корона императрицы Евгении - найдена снаружи музея в поврежденном состоянии.

Источник в музее утверждает, что самый крупный бриллиант коллекции – легендарный «Регент» весом более 140 карат – остался нетронутым. Сумма ущерба пока не сообщается, однако министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что похищенные предметы являются национальным достоянием и обладают бесценной исторической ценностью.

Неизвестные проникли в галерею Аполлона в Лувре в прошлое воскресенье. Они взломали две витрины с высоким уровнем безопасности и похитили восемь предметов, имеющих неоценимую историческую ценность.

По информации французского издания Le Parisien, речь идет о тиаре из коллекции драгоценностей королевы Марии-Амели и королевы Гортензии. Это изделие высотой 6,2 см и шириной 10,7 см изготовлено из цейлонских сапфиров и бриллиантов. Драгоценность носила королева Гортензия, дочь Жозефины де Богарне, первой жены Наполеона, а затем Мария-Амели де Бурбон-Сицилия, жена Луи-Филиппа.