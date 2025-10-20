USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Сирия закупает оружие у Турции

15:39 744

Сирия намерена приобрести у Турции вооружение, включая эшелонированные системы противовоздушной обороны, для защиты от террористических угроз и возможных атак со стороны Израиля.

Об этом сообщает проправительственная газета Yeni Şafak, отмечая, что финансирование сделки может быть обеспечено за счет специального фонда для Сирии при участии стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Временные власти Сирии, как пишет газета, обратились к Турции с запросом о продаже систем ПВО, бронетехники, БПЛА и модернизированных артиллерийских систем. При этом речь идет именно об официальной продаже вооружения, а не предоставлении его Турцией в рамках мер военной помощи.

Издание отмечает, что оружие необходимо Сирии для «укрепления обороноспособности от террористических и израильских угроз». Приоритетной задачей в этом контексте называется «создание эшелонированной системы ПВО, охватывающей северную часть страны». На прошлой неделе глава Агентства оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн посетил Дамаск, где обсуждались непосредственно эти вопросы.

Финансирование такой сделки Анкары и Дамаска может быть осуществлено в том числе со стороны ССАГПЗ. Участниками совета ранее было принято решение о создании фонда для восстановления Сирии, который сосредоточится на поддержке инвестиций в развитие и оборонную промышленность.

В июле высокопоставленная делегация Минобороны Сирии посетила в Стамбуле выставку оборонной промышленности IDEF 2025. Сирийская сторона посетила брифинг в Военно-морской академии Турции, ознакомилась с опытом республики и получила в ходе контактов информацию об инфраструктуре управления и контроля, архитектуре противовоздушной обороны.

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8116
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 833
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 891
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2748
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1282
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2472
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4780
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2019
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3841
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван обновлено 16:07
16:07 4784

ЭТО ВАЖНО

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8116
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 833
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 891
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2748
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1282
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2472
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4780
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2019
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3841
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван обновлено 16:07
16:07 4784
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться