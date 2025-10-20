Сирия закупает оружие у Турции

Об этом сообщает проправительственная газета Yeni Şafak, отмечая, что финансирование сделки может быть обеспечено за счет специального фонда для Сирии при участии стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Сирия намерена приобрести у Турции вооружение, включая эшелонированные системы противовоздушной обороны, для защиты от террористических угроз и возможных атак со стороны Израиля.

Временные власти Сирии, как пишет газета, обратились к Турции с запросом о продаже систем ПВО, бронетехники, БПЛА и модернизированных артиллерийских систем. При этом речь идет именно об официальной продаже вооружения, а не предоставлении его Турцией в рамках мер военной помощи.

Издание отмечает, что оружие необходимо Сирии для «укрепления обороноспособности от террористических и израильских угроз». Приоритетной задачей в этом контексте называется «создание эшелонированной системы ПВО, охватывающей северную часть страны». На прошлой неделе глава Агентства оборонной промышленности Турции Халюк Гергюн посетил Дамаск, где обсуждались непосредственно эти вопросы.

Финансирование такой сделки Анкары и Дамаска может быть осуществлено в том числе со стороны ССАГПЗ. Участниками совета ранее было принято решение о создании фонда для восстановления Сирии, который сосредоточится на поддержке инвестиций в развитие и оборонную промышленность.

В июле высокопоставленная делегация Минобороны Сирии посетила в Стамбуле выставку оборонной промышленности IDEF 2025. Сирийская сторона посетила брифинг в Военно-морской академии Турции, ознакомилась с опытом республики и получила в ходе контактов информацию об инфраструктуре управления и контроля, архитектуре противовоздушной обороны.