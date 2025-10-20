USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Польша и Литва потренируются у границ с Калининградом

15:46 320

Вильнюс и Варшава договорились о проведении совместных военных учений в районе Сувалкского коридора. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, который находится с визитом в Вильнюсе.

«Тема совместных учений в этом стратегически важном регионе постоянно находится в центре нашего внимания. Планируем весной в Сувалкском коридоре провести очередные тренировки», – сказал он.

Сувалкский коридор – это ключевой участок границы между Литвой и Польшей длиной около 64 километров, соседствующий с Калининградской областью России и Гродненской областью Беларуси. В случае его блокировки Литва может оказаться отрезанной от своих западных союзников по НАТО.

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8117
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 833
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 892
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2752
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1282
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2473
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4780
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2019
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3841
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван обновлено 16:07
16:07 4786

ЭТО ВАЖНО

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8117
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 833
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 892
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2752
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1282
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2473
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4780
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2019
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3841
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван обновлено 16:07
16:07 4786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться