Польша и Литва потренируются у границ с Калининградом

Вильнюс и Варшава договорились о проведении совместных военных учений в районе Сувалкского коридора. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с президентом Польши Каролем Навроцким, который находится с визитом в Вильнюсе.

«Тема совместных учений в этом стратегически важном регионе постоянно находится в центре нашего внимания. Планируем весной в Сувалкском коридоре провести очередные тренировки», – сказал он.

Сувалкский коридор – это ключевой участок границы между Литвой и Польшей длиной около 64 километров, соседствующий с Калининградской областью России и Гродненской областью Беларуси. В случае его блокировки Литва может оказаться отрезанной от своих западных союзников по НАТО.