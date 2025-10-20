Венграм и словакам компенсируют отказ от российского газа

Евросоюз предоставит Венгрии и Словакии компенсации в связи с прекращением поставок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики Польши Милош Мотыка по итогам заседания Совета ЕС по энергетике, прошедшего в Люксембурге.

«Во время выступлений ясно прозвучало, что эти страны (Венгрия и Словакия) получат поддержку, мы будем поддерживать их в процессе поставок газа в их страны», – заявил Мотыка.

Он добавил, что отказ от российского газа «не может отразиться на кошельках европейцев».

Совет ЕС в понедельник одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года на основе инициативы Европейской комиссии, предусмотрев при этом переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

Согласно принятому решению, запрет на импорт вступит в силу в начале 2026 года, однако краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, смогут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – до начала 2028 года. В согласуемом 19-м пакете антироссийских санкций ЕС, как ожидается, будут предусмотрены и дополнительные ограничения в энергетической сфере, включая запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.