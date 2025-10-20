USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Венграм и словакам компенсируют отказ от российского газа

16:05 562

Евросоюз предоставит Венгрии и Словакии компенсации в связи с прекращением поставок российского газа. Об этом сообщил министр энергетики Польши Милош Мотыка по итогам заседания Совета ЕС по энергетике, прошедшего в Люксембурге.

«Во время выступлений ясно прозвучало, что эти страны (Венгрия и Словакия) получат поддержку, мы будем поддерживать их в процессе поставок газа в их страны»,  – заявил Мотыка.

Он добавил, что отказ от российского газа «не может отразиться на кошельках европейцев».

Совет ЕС в понедельник одобрил поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 года на основе инициативы Европейской комиссии, предусмотрев при этом переходный период для действующих контрактов до 1 января 2028 года.

Согласно принятому решению, запрет на импорт вступит в силу в начале 2026 года, однако краткосрочные соглашения, заключенные до 17 июня 2025 года, смогут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные – до начала 2028 года. В согласуемом 19-м пакете антироссийских санкций ЕС, как ожидается, будут предусмотрены и дополнительные ограничения в энергетической сфере, включая запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года.

На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
01:00 8117
Ильхам Алиев в Казахстане
16:35 835
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 892
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2754
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1283
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2473
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4781
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
11:20 2019
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2362
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3841
Пророссийского Гукасяна везут в Ереван
16:07 4789

