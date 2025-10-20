USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа

16:08 893

Украина достигла договоренности с Азербайджаном о возможных поставках газа в случае сложной ситуации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в воскресенье.

По словам главы украинского государства, Киев обеспечил договоренности по газоснабжению на сумму около 2 млрд долларов, часть необходимых траншей уже найдена.

«У премьер-министра Юлии Свириденко положительные договоренности со Словакией. У Свириденко и министра энергетики Светланы Гринчук — также с энергетическими компаниями в США. Мы понимаем, где можем взять газ на сумму около 2 миллиардов долларов, если это понадобится», — отметил Зеленский.

Он добавил, что Норвегия выделила Украине грант на 100 миллионов долларов и готовит еще один транш в январе. По словам президента, аналогичные гранты предоставят и другие страны.

«По американскому СПГ есть договоренность: если потребуется, он будет поступать через польский терминал. Дополнительный газ можем получать из Греции — об этом договаривались с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание и с другими странами. С Азербайджаном также есть договоренность», — подчеркнул Зеленский.

