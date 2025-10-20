Европа откажется и от российского урана

По ее словам, комиссия планирует включить в проект положение о постепенном прекращении поставок российского ядерного топлива в страны ЕС. Итконен подчеркнула, что речь идет именно о поэтапном отказе, а не о немедленном введении ограничений.

«Мы хотим включить часть по ядерному топливу, имеется в виду поэтапное прекращение импорта урана в Евросоюз полностью... Цепочки поставок в сфере ядерной энергетики имеют свои особенности и сложности, которые нам нужно будет обсудить, прежде чем вносить предложение. Но, несмотря на это, мы четко даем понять, что предложение будет. Я не имею информации о конкретных временных рамках», — пояснила на брифинге Еврокомиссии Итконен.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт сообщил, что США пока не могут полностью отказаться от поставок обогащенного урана из России.