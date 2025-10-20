«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат

Европейский союз создает новый формат сотрудничества, включающий страны Центральной Азии и Южного Кавказа. По информации европейских СМИ, сегодня, 20 октября, в Люксембурге будет заложена основа данного формата, в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Турция и Украина. Одной из ключевых тем повестки дня саммита, организованного с участием министров иностранных дел этих стран, станет обсуждение перспектив Срединного коридора, также известного как Транскаспийский транспортный коридор. Саммит представляет собой своего рода переломный момент для 27 стран-членов ЕС, поскольку Брюссель стремится укрепить свои позиции в регионе на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, изменившего геополитический баланс, а также экономической экспансии Китая, способствующей более тесной интеграции региона с Пекином. Согласно проекту программы саммита, его целью является запуск нового регулярного формата дипломатического взаимодействия, ориентированного на вопросы взаимосвязанности, торговли, цифрового развития и энергетики в Черноморском регионе и более широком географическом пространстве.

«В ответ на изменяющуюся геополитическую обстановку ЕС активно развивает межрегиональное сотрудничество для обеспечения стабильности, устойчивости и процветания», — говорится в документе. Там же отмечается, что диверсификация торговых маршрутов «создаст экономические возможности» и «в конечном итоге укрепит региональную безопасность и стабильность». Чиновники ЕС, принимавшие участие в подготовке саммита в Люксембурге, сообщили, что новый региональный формат рассматривается в Брюсселе как «весьма значимый». Один из представителей ЕС, пожелавший остаться неназванным, заявил, что саммит может ознаменовать начало «замены Восточного партнерства» — предыдущей инициативы блока по взаимодействию со странами на его восточных границах. «Встреча в Люксембурге конкретно сосредоточена на вопросе создания эффективно функционирующего так называемого Срединного коридора, простирающегося через Черное и Каспийское моря в сторону Центральной Азии», — заявил в интервью «Радио Свобода» спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс. Стипрайс заявил, что на встрече будут рассмотрены итоги прошлых саммитов и основное внимание будет уделено оптимальным способам использования средств, собранных через Global Gateway — план инфраструктурного партнерства ЕС, запущенный в 2021 году и рассматриваемый как альтернатива всемирной инициативе Китая «Один пояс — один путь» (BRI). «Деньги есть, — сказал он. — Вопросы в том, что нам нужны политические решения и соглашения о том, как действовать дальше, потому что речь идет о пересечении нескольких границ, а эти страны на протяжении последних 30 лет были сосредоточены на утверждении своего суверенитета».

По словам Стипрайса, блок находится в «символическом соревновании» с Китаем и Россией, когда речь идет о развитии торговых путей и инфраструктуры в регионе, но что «в этом начинании есть достаточно места для всех». «У нас есть некоторые преимущества по сравнению с Китаем и Россией, — сказал он. — И одно из них — качество наших инвестиций и то, что они осуществляются на очень четко обозначенных условиях». Следует отметить, что после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз стремится играть более активную роль в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа. В свою очередь, страны региона, диверсифицируя свою внешнюю политику и системы безопасности, стремятся к более тесному сотрудничеству с Брюсселем. В апреле этого года в Самарканде (Узбекистан) состоялся саммит ЕС–Центральная Азия, вызвавший широкий резонанс. На этом саммите Брюссель взял на себя обязательство выделить миллиарды долларов на развитие Срединного коридора, экономическую диверсификацию и проведение других реформ в странах региона. Правительства стран Центральной Азии, особенно Казахстана, являются одними из самых активных сторонников реализации данного проекта: они рассматривают данный торговый маршрут и углубление связей с ЕС как необходимые шаги для диверсификации экономики и снижения политической зависимости от Китая и России. ЕС, представляющий единый рынок из 27 стран, является крупнейшим иностранным инвестором в регионе, однако остаются вопросы о том, сможет ли Брюссель стать действительно влиятельным игроком в Центральной Азии.

«Центральная Азия хочет большего участия ЕС, но региональные лидеры не слишком оптимистичны», — заявил «Радио Свобода» Темур Умаров, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине. «ЕС пока не предоставил такого объема финансирования, который позволил бы ему стать по-настоящему «третьим игроком», способным помочь региону снизить зависимость от России и Китая». Посол Казахстана в ЕС и НАТО Роман Василенко сообщил, что инвестиции в Срединный коридор находятся «на ранней стадии», поскольку в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование. Он также отметил, что предстоящий в ноябре в Узбекистане Экономический форум ЕС–Центральная Азия «станет важным испытанием». Тем не менее Василенко выразил оптимизм в отношении будущего Срединного коридора и его значении для Казахстана. Он подчеркнул реализацию новых железнодорожных проектов в стране, а также получение Астаной кредита в размере 35 миллионов евро (41 миллион долларов США) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию инфраструктуры порта Актау — казахстанского города на побережье Каспийского моря, являющегося ключевым звеном коридора. «Текущая геополитическая ситуация фактически позволяет Казахстану стать настоящим мостом между Востоком и Западом», — заявил Василенко.

По мнению аналитиков, несмотря на все усилия ЕС, Россия по-прежнему остается значимым политическим игроком в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа. Кроме того, Китай становится основным торговым партнером республик Центральной Азии и увеличивает объемы прямых инвестиций в регион. За пределами Центральной Азии правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сблизилась с Россией, что за последние годы привело к ухудшению отношений с ЕС. Тбилиси все больше полагается на китайские инвестиции в инфраструктуру, обращаясь к государственным китайским компаниям в ответ на европейские предложения по строительству транснациональной автомагистрали стоимостью 1 миллиард долларов. В мае Грузия также объявила, что китайский консорциум выиграл контракт на строительство глубоководного порта в Анаклии на побережье Черного моря. С момента заявления правительства Грузии о порте Анаклия подробностей поступило немного, однако этот порт рассматривается как важнейший элемент Срединного коридора, если маршрут будет реализован в соответствии с планом.