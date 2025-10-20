USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат

Отдел информации
16:40 977

Европейский союз создает новый формат сотрудничества, включающий страны Центральной Азии и Южного Кавказа. По информации европейских СМИ, сегодня, 20 октября, в Люксембурге будет заложена основа данного формата, в который войдут Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдова, Турция и Украина. Одной из ключевых тем повестки дня саммита, организованного с участием министров иностранных дел этих стран, станет обсуждение перспектив Срединного коридора, также известного как Транскаспийский транспортный коридор. Саммит представляет собой своего рода переломный момент для 27 стран-членов ЕС, поскольку Брюссель стремится укрепить свои позиции в регионе на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, изменившего геополитический баланс, а также экономической экспансии Китая, способствующей более тесной интеграции региона с Пекином. Согласно проекту программы саммита, его целью является запуск нового регулярного формата дипломатического взаимодействия, ориентированного на вопросы взаимосвязанности, торговли, цифрового развития и энергетики в Черноморском регионе и более широком географическом пространстве.

Одной из ключевых тем повестки дня саммита в Люксембурге станет обсуждение перспектив Срединного коридора, также известного как Транскаспийский транспортный коридор

«В ответ на изменяющуюся геополитическую обстановку ЕС активно развивает межрегиональное сотрудничество для обеспечения стабильности, устойчивости и процветания», — говорится в документе. Там же отмечается, что диверсификация торговых маршрутов «создаст экономические возможности» и «в конечном итоге укрепит региональную безопасность и стабильность».

Чиновники ЕС, принимавшие участие в подготовке саммита в Люксембурге, сообщили, что новый региональный формат рассматривается в Брюсселе как «весьма значимый». Один из представителей ЕС, пожелавший остаться неназванным, заявил, что саммит может ознаменовать начало «замены Восточного партнерства» — предыдущей инициативы блока по взаимодействию со странами на его восточных границах. «Встреча в Люксембурге конкретно сосредоточена на вопросе создания эффективно функционирующего так называемого Срединного коридора, простирающегося через Черное и Каспийское моря в сторону Центральной Азии», — заявил в интервью «Радио Свобода» спецпредставитель ЕС по Центральной Азии Эдуардс Стипрайс.

Стипрайс заявил, что на встрече будут рассмотрены итоги прошлых саммитов и основное внимание будет уделено оптимальным способам использования средств, собранных через Global Gateway — план инфраструктурного партнерства ЕС, запущенный в 2021 году и рассматриваемый как альтернатива всемирной инициативе Китая «Один пояс — один путь» (BRI). «Деньги есть, — сказал он. — Вопросы в том, что нам нужны политические решения и соглашения о том, как действовать дальше, потому что речь идет о пересечении нескольких границ, а эти страны на протяжении последних 30 лет были сосредоточены на утверждении своего суверенитета».

В апреле этого года в Самарканде состоялся саммит ЕС – Центральная Азия, вызвавший широкий резонанс

По словам Стипрайса, блок находится в «символическом соревновании» с Китаем и Россией, когда речь идет о развитии торговых путей и инфраструктуры в регионе, но что «в этом начинании есть достаточно места для всех». «У нас есть некоторые преимущества по сравнению с Китаем и Россией, — сказал он. — И одно из них — качество наших инвестиций и то, что они осуществляются на очень четко обозначенных условиях».

Следует отметить, что после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз стремится играть более активную роль в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа. В свою очередь, страны региона, диверсифицируя свою внешнюю политику и системы безопасности, стремятся к более тесному сотрудничеству с Брюсселем. В апреле этого года в Самарканде (Узбекистан) состоялся саммит ЕС–Центральная Азия, вызвавший широкий резонанс. На этом саммите Брюссель взял на себя обязательство выделить миллиарды долларов на развитие Срединного коридора, экономическую диверсификацию и проведение других реформ в странах региона. Правительства стран Центральной Азии, особенно Казахстана, являются одними из самых активных сторонников реализации данного проекта: они рассматривают данный торговый маршрут и углубление связей с ЕС как необходимые шаги для диверсификации экономики и снижения политической зависимости от Китая и России.

ЕС, представляющий единый рынок из 27 стран, является крупнейшим иностранным инвестором в регионе, однако остаются вопросы о том, сможет ли Брюссель стать действительно влиятельным игроком в Центральной Азии.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Евросоюз стремится играть более активную роль в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа

«Центральная Азия хочет большего участия ЕС, но региональные лидеры не слишком оптимистичны», — заявил «Радио Свобода» Темур Умаров, научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в Берлине. «ЕС пока не предоставил такого объема финансирования, который позволил бы ему стать по-настоящему «третьим игроком», способным помочь региону снизить зависимость от России и Китая».

Посол Казахстана в ЕС и НАТО Роман Василенко сообщил, что инвестиции в Срединный коридор находятся «на ранней стадии», поскольку в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование. Он также отметил, что предстоящий в ноябре в Узбекистане Экономический форум ЕС–Центральная Азия «станет важным испытанием».

Тем не менее Василенко выразил оптимизм в отношении будущего Срединного коридора и его значении для Казахстана. Он подчеркнул реализацию новых железнодорожных проектов в стране, а также получение Астаной кредита в размере 35 миллионов евро (41 миллион долларов США) от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию инфраструктуры порта Актау — казахстанского города на побережье Каспийского моря, являющегося ключевым звеном коридора. «Текущая геополитическая ситуация фактически позволяет Казахстану стать настоящим мостом между Востоком и Западом», — заявил Василенко.

Посол Казахстана в ЕС и НАТО Роман Василенко сообщил, что инвестиции в Срединный коридор находятся «на ранней стадии», поскольку в настоящее время готовится технико-экономическое обоснование

По мнению аналитиков, несмотря на все усилия ЕС, Россия по-прежнему остается значимым политическим игроком в регионах Центральной Азии и Южного Кавказа. Кроме того, Китай становится основным торговым партнером республик Центральной Азии и увеличивает объемы прямых инвестиций в регион.

За пределами Центральной Азии правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» сблизилась с Россией, что за последние годы привело к ухудшению отношений с ЕС. Тбилиси все больше полагается на китайские инвестиции в инфраструктуру, обращаясь к государственным китайским компаниям в ответ на европейские предложения по строительству транснациональной автомагистрали стоимостью 1 миллиард долларов. В мае Грузия также объявила, что китайский консорциум выиграл контракт на строительство глубоководного порта в Анаклии на побережье Черного моря. С момента заявления правительства Грузии о порте Анаклия подробностей поступило немного, однако этот порт рассматривается как важнейший элемент Срединного коридора, если маршрут будет реализован в соответствии с планом.

Порт Анаклия рассматривается как важнейший элемент Срединного коридора, если маршрут будет реализован в соответствии с планом

К слову, накануне саммита в Люксембурге власти Грузии предприняли шаг, который может еще больше осложнить отношения с Европой, — был арестован ведущий телеканала Formula TV, известный журналист Ваха Саная. Коалиция по защите прав СМИ — объединение грузинских медиаорганизаций и правозащитных групп — осудила арест Саная как «грубое нарушение свободы СМИ и слова». В заявлении, опубликованном в социальных сетях, коалиция отметила, что давление на журналистов в последние годы стало «систематическим и организованным», и подчеркнула, что подобные действия представляют собой «посягательство не только на СМИ, но и на свободу каждого гражданина».

Группа связала это дело с так называемым «новым репрессивным законом», применяемым против мирных протестующих, поддержав позицию телеканала Formula TV, ранее охарактеризовавшего арест как попытку запугивания независимых СМИ.

Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 137
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8120
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 845
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 895
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2759
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1283
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2476
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4786
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2020
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3848

ЭТО ВАЖНО

Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 137
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8120
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 845
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 895
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2759
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1283
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2476
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4786
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2020
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3848
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться