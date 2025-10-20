USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Bakcell разыгрывает один автомобиль и семь iPhone 17 на этой неделе

16:59 106

В мегалотерее лидера инноваций Bakcell эмоции растут с каждым днем! Не упусти шанс стать третьим обладателем Zeekr 001 уже на этой неделе!

Активируй пакет «Шанс» и присоединяйся к числу победителей:

• Пакет «Шанс» за 1 AZN – 3 шанса → *808#3#YES

• Пакет «Шанс» за 5 AZN – 25 шансов → *808#25#YES

• Пакет «Шанс» за 20 AZN – 150 шансов → *808#150#YES

Абоненты Bakcell получают возможность выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 - каждую неделю и Porsche Cayenne - в финале.

Уже два участника выиграли Zeekr 001, а 15 участников — iPhone 17.

Подробнее на сайте: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell - первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 139
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8121
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 848
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 897
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2760
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1283
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2476
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4787
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2020
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3849

ЭТО ВАЖНО

Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 139
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8121
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 848
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 897
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 2760
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
«Месячник прав ребенка» в Азербайджане: омбудсмен обратилась к гражданам
14:01 1283
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
Взрыв в Ходжавенде: серьезно ранен сотрудник ANAMA
13:33 2476
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
Сбежавшую в Ереван чеченку нашли мертвой
13:18 4787
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2020
Зеленский настроен оптимистично
Зеленский настроен оптимистично
11:49 2363
Азербайджан – «лидер» по пробкам
Азербайджан – «лидер» по пробкам
11:38 3849
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться