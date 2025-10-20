Путин будет воевать еще пять лет

При сохранении текущих темпов наступления российской армии потребуется продолжать боевые действия до июня 2030 года, чтобы полностью захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области, а на захват всей Украины уйдет еще 103 года, подсчитал The Economist.

По оценке издания, с мая этого года, когда Россия начала масштабное наступление на фронте, она захватила лишь 0,4% украинской территории и не достигла никаких серьезных целей. При этом за столь небольшое продвижение была заплачена высокая цена. По подсчетам издания, с начала полномасштабного вторжения до января этого года российская армия потеряла 640–877 тыс. солдат, из которых 137–228 тыс. погибли. К 13 октября цифры выросли почти на 60% — до 0,984–1,438 млн, в том числе 190–480 тыс. убитыми.

В целом линия фронта после окончания первого контрнаступления Украины в октябре 2022 года не сильно изменилась, а внезапный прорыв украинских оборонительных линий маловероятен из-за невозможности сосредоточить большое число войск в одном месте, отмечает издание. Россия при такой тактике может вести наступление лишь небольшими темпами. «После трех лет неудачных наступательных операций внезапный крах может стать более вероятным для российской военной экономики, чем для оборонительных линий Украины», — заключил The Economist.

Президент РФ Владимир Путин публично требовал для завершения войны в Украине вывести украинские войска из неоккупированных частей Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей. Позднее в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом он согласился заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях в обмен на полную передачу Донбасса России.

По данным источников The Washington Post, Москва по-прежнему требует от Киева весь Донбасс, но теперь готова взамен отказаться от частей Запорожской и Херсонской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступления украинских войск из Донбасса не будет. Он назвал такое решение «неприемлемым», а также отметил, что Украина и Россия приблизились к окончанию войны. Президент США Дональд Трамп после переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне предложил остановить боевые действия на текущей линии фронта и договариваться о мире позднее. Однако в Кремле отвергли это предложение Трампа.