Хаменеи высмеял Трампа: «Мечтайте дальше...»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа в разбрасывании «пустыми словами». Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед иранскими спортсменами, комментируя выступление американского лидера в Израиле.

«Президент США в оккупированной Палестине попытался пустыми словами и глупыми действиями вселить надежду в отчаявшихся сионистов, поднять им дух. Этот человек пытался с помощью глупого поведения и множества лжи о регионе и Иране поднять дух сионистов и показать себя сильным», — сказал Хаменеи.

По словам аятоллы, если Трамп действительно силен, то «пусть успокоит миллионы американцев, которые во всех штатах США протестуют против него».

Хаменеи также отверг утверждение американского лидера об уничтожении ядерного потенциала Ирана: «Президент США с гордостью заявляет, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Ну что ж, мечтайте дальше».

9 октября Трамп заявил, что Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.