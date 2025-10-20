USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Хаменеи высмеял Трампа: «Мечтайте дальше...»

17:17

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил президента США Дональда Трампа в разбрасывании «пустыми словами». Соответствующее заявление он сделал во время выступления перед иранскими спортсменами, комментируя выступление американского лидера в Израиле.

«Президент США в оккупированной Палестине попытался пустыми словами и глупыми действиями вселить надежду в отчаявшихся сионистов, поднять им дух. Этот человек пытался с помощью глупого поведения и множества лжи о регионе и Иране поднять дух сионистов и показать себя сильным», — сказал Хаменеи.

По словам аятоллы, если Трамп действительно силен, то «пусть успокоит миллионы американцев, которые во всех штатах США протестуют против него».

Хаменеи также отверг утверждение американского лидера об уничтожении ядерного потенциала Ирана: «Президент США с гордостью заявляет, что они разбомбили и уничтожили ядерную промышленность Ирана. Ну что ж, мечтайте дальше».

9 октября Трамп заявил, что Тегеран сейчас уже мог бы иметь ядерное оружие, если бы США не нанесли удары по объектам на территории Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации, нанеся удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на перемирие. Режим прекращения огня вступил в силу 24 июня.

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3170
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4364
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 254
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 477
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5871
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1493
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2205
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2245
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1698
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4052

