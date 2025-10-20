Взрыв на заводе «Лукойла» в Румынии

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл», расположенном в румынском городе Плоешти. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

«Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти», - заявила Инспекция по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавший.

«Мы прибыли с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности», - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители заявили, что взрыв произошел на территории НПЗ Petrotel Lukoil. Пострадавший был оперативно доставлен в городское отделение скорой помощи.

На платформе завода шли работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад, сообщают румынские СМИ.