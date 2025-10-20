USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Взрыв на заводе «Лукойла» в Румынии

17:20 1067

Взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл», расположенном в румынском городе Плоешти. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

«Взрыв, который не сопровождался пожаром, произошел в помещении экономического оператора, расположенного на улице Михая Браву, муниципалитет Плоешти», - заявила Инспекция по чрезвычайным ситуациям. Сообщается, что в результате взрыва есть пострадавший.

«Мы прибыли с мобильной бригадой интенсивной терапии для оценки, лечения и транспортировки 57-летнего мужчины, который находился в сознании, с черепно-лицевой травмой и травмой левой нижней конечности», - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители заявили, что взрыв произошел на территории НПЗ Petrotel Lukoil. Пострадавший был оперативно доставлен в городское отделение скорой помощи.

На платформе завода шли работы по капитальному ремонту, которые начались несколько дней назад, сообщают румынские СМИ.

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3170
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4365
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 255
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 479
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5871
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1494
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2207
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2246
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4054

ЭТО ВАЖНО

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3170
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4365
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 255
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 479
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5871
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1494
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2207
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2246
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4054
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться