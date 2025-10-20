Напряженность между Колумбией и США

«Посол Колумбии в США Даниэль Гарсия-Пенья вызван на консультации к президенту Густаво Петро Уррего и уже находится в Боготе, - говорится на странице МИД Колумбии в соцсети X. - Национальное правительство объявит о своих решениях в ближайшие часы».

Власти Колумбии отозвали для консультаций посла республики в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможных силовых мерах, если Богота не активизирует борьбу с производством наркотиков.

Президент Колумбии ранее потребовал от Вашингтона объяснений после удара военных США по лодке в территориальных водах южноамериканской республики. Он утверждает, что власти США «совершили убийство и нарушили суверенитет» Колумбии. По словам Петро, в результате удара был убит рыбак, который не имел отношения к торговле наркотиками.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что все американские выплаты и субсидии в адрес Колумбии будут прекращены в связи с неспособностью властей страны бороться с ростом производства наркотиков, которые контрабандой попадают в США.

«Президент Колумбии Густаво Петро, глава наркоторговли, активно поощряет масштабное производство наркотиков как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране. Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки», - заявил Трамп.

Американский президент сказал, что «Петро должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво».