Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Напряженность между Колумбией и США

17:37 590

Власти Колумбии отозвали для консультаций посла республики в Вашингтоне после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможных силовых мерах, если Богота не активизирует борьбу с производством наркотиков.

«Посол Колумбии в США Даниэль Гарсия-Пенья вызван на консультации к президенту Густаво Петро Уррего и уже находится в Боготе, - говорится на странице МИД Колумбии в соцсети X. - Национальное правительство объявит о своих решениях в ближайшие часы».

Президент Колумбии Густаво Петро

Президент Колумбии ранее потребовал от Вашингтона объяснений после удара военных США по лодке в территориальных водах южноамериканской республики. Он утверждает, что власти США «совершили убийство и нарушили суверенитет» Колумбии. По словам Петро, в результате удара был убит рыбак, который не имел отношения к торговле наркотиками.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что все американские выплаты и субсидии в адрес Колумбии будут прекращены в связи с неспособностью властей страны бороться с ростом производства наркотиков, которые контрабандой попадают в США.

«Президент Колумбии Густаво Петро, глава наркоторговли, активно поощряет масштабное производство наркотиков как на крупных, так и на мелких плантациях по всей стране. Это, безусловно, стало крупнейшим бизнесом в Колумбии, и Петро ничего не делает, чтобы остановить его, несмотря на крупные выплаты и субсидии со стороны США, которые являются не чем иным, как долгосрочным грабежом Америки», - заявил Трамп.

Американский президент сказал, что «Петро должен немедленно закрыть эти поля смерти, иначе Соединенные Штаты закроют их за него, и это будет сделано некрасиво».

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3174
Сирийская чума идет на Европу
11:17 4366
Россия на связи с США
18:39 256
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 479
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
18:13 5875
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1496
Путин будет воевать еще пять лет
17:07 2211
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
16:35 2248
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4056

