Снова горит завод «Газпрома»

В Оренбурге (РФ) днем 20 октября вновь загорелся завод «Газпрома», который накануне утром атаковали украинские беспилотники. Об этом рассказали Astra местные жители.

По данным местного издания Orenday, сотрудники МЧС уже отреагировали на это и направили на место происшествия пожарных. Причина повторного возгорания газоперерабатывающего завода пока неизвестна. Видео со столбом огня, поднимающимся на десятки метров вверх, опубликовали украинские мониторинговые каналы.

Накануне в результате атаки беспилотников предприятие было «частично» повреждено, загорелся один из цехов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Генштаб ВСУ заявил о поражении одной из установок переработки и очистки газа.

По данным источника «Коммерсанта», предприятие остановило часть мощностей для устранения последствий атаки. После этого завод приостановил прием сырья с месторождения Карачаганак в Казахстане, сообщили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что получили соответствующее уведомление от «Газпрома», который заявил об «аварийной ситуации вследствие атаки БПЛА». При этом информацию о характере повреждений и сроках восстановления работы предприятия российская сторона не предоставила.

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) входит в состав крупнейшего в мире газохимического комплекса, обеспечивающего переработку 37,5 млрд кубометров газа в год. Это единственный завод в России, который производит одорант, необходимый для придания газа специфического запаха, чтобы можно было обнаружить утечку. С 2018 года предприятие находится под управлением российской компании «Газпром переработка».