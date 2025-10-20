USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Снова горит завод «Газпрома»

17:40 1496

В Оренбурге (РФ) днем 20 октября вновь загорелся завод «Газпрома», который накануне утром атаковали украинские беспилотники. Об этом рассказали Astra местные жители.

По данным местного издания Orenday, сотрудники МЧС уже отреагировали на это и направили на место происшествия пожарных. Причина повторного возгорания газоперерабатывающего завода пока неизвестна. Видео со столбом огня, поднимающимся на десятки метров вверх, опубликовали украинские мониторинговые каналы.

Накануне в результате атаки беспилотников предприятие было «частично» повреждено, загорелся один из цехов, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Генштаб ВСУ заявил о поражении одной из установок переработки и очистки газа.

По данным источника «Коммерсанта», предприятие остановило часть мощностей для устранения последствий атаки. После этого завод приостановил прием сырья с месторождения Карачаганак в Казахстане, сообщили в Минэнерго республики.

В ведомстве уточнили, что получили соответствующее уведомление от «Газпрома», который заявил об «аварийной ситуации вследствие атаки БПЛА». При этом информацию о характере повреждений и сроках восстановления работы предприятия российская сторона не предоставила.

Оренбургский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) входит в состав крупнейшего в мире газохимического комплекса, обеспечивающего переработку 37,5 млрд кубометров газа в год. Это единственный завод в России, который производит одорант, необходимый для придания газа специфического запаха, чтобы можно было обнаружить утечку. С 2018 года предприятие находится под управлением российской компании «Газпром переработка».

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3175
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4366
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 259
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 481
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5878
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1497
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2213
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2248
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4057

ЭТО ВАЖНО

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3175
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4366
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 259
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 481
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5878
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1497
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2213
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8477
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2248
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4057
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться