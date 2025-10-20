USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС

18:23 482

В начале октября Израиль разрешил выезд из сектора Газа как минимум 66 палестинцам и гражданам Турции после обращения турецких властей, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

В их числе были 16 членов семьи убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Согласно данным, среди выехавших 14 граждан Турции и 40 их близких родственников. Решение было принято в рамках двусторонних договоренностей между Израилем и Турцией.

Освобождение состоялось после достижения соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного в первую неделю октября.

31 июля 2024 года Хания был убит в Тегеране, куда прибыл, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. 2 августа 2024 года похоронен в Катаре, на кладбище в городе Лусаил.

«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 3177
Сирийская чума идет на Европу
Сирийская чума идет на Европу наш комментарий; все еще актуально
11:17 4368
Россия на связи с США
Россия на связи с США
18:39 261
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС
18:23 483
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело
Мэра Гюмри увезли в Ереван. Возбуждено уголовное дело обновлено 18:13
18:13 5878
Снова горит завод «Газпрома»
Снова горит завод «Газпрома»
17:40 1498
Путин будет воевать еще пять лет
Путин будет воевать еще пять лет The Economist
17:07 2214
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками
На Кипре победил оппозиционер, который за объединение с греками комментарий по горячим следам; все еще актуально
01:00 8478
Ильхам Алиев в Казахстане
Ильхам Алиев в Казахстане фото; видео
16:35 2250
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
Зеленский: Украина договорилась с Азербайджаном о поставках газа
16:08 1699
В Кремле отвергли предложение Трампа
В Кремле отвергли предложение Трампа
15:20 4059

