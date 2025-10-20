Турция помогла членам семьи экс-главы ХАМАС

В начале октября Израиль разрешил выезд из сектора Газа как минимум 66 палестинцам и гражданам Турции после обращения турецких властей, сообщает Middle East Eye со ссылкой на источники.

В их числе были 16 членов семьи убитого лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Согласно данным, среди выехавших 14 граждан Турции и 40 их близких родственников. Решение было принято в рамках двусторонних договоренностей между Израилем и Турцией.

Освобождение состоялось после достижения соглашения о прекращении огня в Газе, заключенного в первую неделю октября.

31 июля 2024 года Хания был убит в Тегеране, куда прибыл, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. 2 августа 2024 года похоронен в Катаре, на кладбище в городе Лусаил.