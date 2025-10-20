Израильская ракета попала в офис телеканала: есть жертвы

20 октября от авиаудара Израиля по сектору Газа погиб работавший на германский телеканал ZDF сотрудник медиакомпании Palestine Media Production (PMP). Об этом сообщается на сайте телеканала.

«В воскресенье днем в городе Дейр-эль-Балах на юге сектора Газа ракета попала в офис компании медиапроизводства Palestine Media Production (PMP), которая тесно сотрудничает с ZDF. В результате удара погибли два человека», — сообщает телеканал.

Ими оказались инженер компании и восьмилетний сын другого сотрудника. Один журналист PMP получил ранения.