Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Израильская ракета попала в офис телеканала: есть жертвы

18:52 1147

20 октября от авиаудара Израиля по сектору Газа погиб работавший на германский телеканал ZDF сотрудник медиакомпании Palestine Media Production (PMP). Об этом сообщается на сайте телеканала.

«В воскресенье днем в городе Дейр-эль-Балах на юге сектора Газа ракета попала в офис компании медиапроизводства Palestine Media Production (PMP), которая тесно сотрудничает с ZDF. В результате удара погибли два человека», — сообщает телеканал.

Ими оказались инженер компании и восьмилетний сын другого сотрудника. Один журналист PMP получил ранения.

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 644
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 282
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 395
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1028
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2030
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6529
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 649
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1038
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6902
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2370
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 601

