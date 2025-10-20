USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Суд оправдал участников протестов в Стамбуле

19:18 601

Суд в Стамбуле впервые вынес оправдательный приговор по делу, связанному с протестами в Сарачхане после ареста мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Суд снял все обвинения с девятерых участников митинга, признав, что в их действиях не было состава преступления.

Несмотря на то что прокуратура требовала наказания за несоблюдение запрета со стороны властей, суд указал на отсутствие доказательств и постановил, что положения закона №2911 о митингах нарушены не были. Все девять человек были оправданы.

Также у оправданных есть право подать на компенсацию за время, проведенное под стражей.

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 644
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 285
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 397
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1031
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2032
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6529
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 649
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1038
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6902
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2370
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 602

ЭТО ВАЖНО

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 644
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 285
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 397
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1031
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2032
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6529
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 649
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1038
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6902
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2370
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 602
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться