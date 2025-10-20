Суд оправдал участников протестов в Стамбуле

Суд в Стамбуле впервые вынес оправдательный приговор по делу, связанному с протестами в Сарачхане после ареста мэра мегаполиса Экрема Имамоглу. Суд снял все обвинения с девятерых участников митинга, признав, что в их действиях не было состава преступления.

Несмотря на то что прокуратура требовала наказания за несоблюдение запрета со стороны властей, суд указал на отсутствие доказательств и постановил, что положения закона №2911 о митингах нарушены не были. Все девять человек были оправданы.

Также у оправданных есть право подать на компенсацию за время, проведенное под стражей.