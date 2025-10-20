Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?

Местный муниципальный совет возглавляет его 28-летний сын Эльчин Алиев. В результате деятельности этой семьи местные жители давно называют Невскую Дубровку «Алиевкой».

Источники утверждают, что правоохранительные органы расследуют факты хищения земельных участков в поселке Невская Дубровка Ленинградской области, а также возможное присвоение бюджетных средств компаниями, связанными с Алиевым. Сам депутат считается фактическим «владельцем» данного населенного пункта.

Над депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым сгущаются тучи. По имеющимся данным, депутат-миллиардер выяснил, что правоохранительные органы проявляют к нему «повышенный интерес», и якобы готовится к бегству из России.

По информации Telegram-канала Lisa BASILIO, Саяд Алиев может бежать в Азербайджан, поскольку также является гражданином этой страны. Кроме того, сообщается, что у депутата есть гражданство Израиля.

Свою карьеру Саяд Алиев начал как сборщик деревянных изделий и укладчик пиломатериалов на предприятии «Лендревпром». Позже он стал заместителем директора по коммерческой части на Ленинградском деревообрабатывающем заводе №2 имени Халтурина.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов он руководил рядом компаний. В 2005 году был избран председателем Совета депутатов и главой муниципального образования «Дубровское городское поселение». В декабре 2011 года стал депутатом пятого созыва Законодательного собрания Ленинградской области. В январе 2016 года официально вступил в должность главы областного «Водоканала».

В том же году сотрудники правоохранительных органов при поддержке спецназа провели обыск в его офисе. СМИ писали, что обыск был связан с делом о похищении владельца ресторана «Старый город» в Купчино в 2012 году и вымогательстве у него крупной суммы денег.

В 2015 году по обвинению в совершении этого преступления были арестованы предполагаемый организатор Новруз Мамедов, а также Эльвин Ахмедов, Исраил Абдуллаев и еще двое фигурантов.

Сам Саяд Алиев заявил, что считает произошедшее «спланированной акцией своих недоброжелателей», но отказался назвать их имена.

По некоторым данным, между Саядом Алиевым и лидером азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге миллиардером Вагифом Мамишовым уже долгое время существует конфликт.

Следует отметить, что за последнее время в России против ряда лидеров азербайджанской диаспоры возбуждены уголовные дела. Им аннулировали российское гражданство с последующим решением о депортации.