Главу узбекской диаспоры отправили в колонию

Осужденный на 4 года «за разжигание межнациональной розни» глава узбекской диаспоры Усман Баратов получил новый срок за нападение на сотрудника исправительного учреждения — ему прибавят 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима по статье о дезорганизации деятельности колонии.

Баратов отнял у сотрудника ФСИН видеорегистратор и бросил в его сторону, уверяют российские СМИ. Сам обвиняемый утверждает, что просто отвернул камеру.

Если бы не новое уголовное дело, глава диаспоры вышел бы на свободу 18 ноября текущего года. Свой первый срок Баратов получил за призыв отменить термин «русский», заменив его на «российский».