Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Главу узбекской диаспоры отправили в колонию

19:37 1040

Главу узбекской диаспоры России Усмана Баратова приговорили к 1,8 года колонии строгого режима.

Осужденный на 4 года «за разжигание межнациональной розни» глава узбекской диаспоры Усман Баратов получил новый срок за нападение на сотрудника исправительного учреждения — ему прибавят 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима по статье о дезорганизации деятельности колонии.

Баратов отнял у сотрудника ФСИН видеорегистратор и бросил в его сторону, уверяют российские СМИ. Сам обвиняемый утверждает, что просто отвернул камеру.

Если бы не новое уголовное дело, глава диаспоры вышел бы на свободу 18 ноября текущего года. Свой первый срок Баратов получил за призыв отменить термин «русский», заменив его на «российский».

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 645
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 290
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 400
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1038
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2038
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6532
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 650
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1041
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6903
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2370
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 604

