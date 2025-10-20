USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Болгары отозвались: готовы пропустить Путина

19:49 650

Министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности, если такая необходимость возникнет, предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина на пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава болгарского МИД Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», - сказал Георгиев, отвечая на вопросы Болгарского национального радио в Люксембурге. На уточняющий вопрос - предоставит ли Болгария воздушный коридор - министр поинтересовался: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?»

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 646
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 293
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 402
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1039
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2040
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6532
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 651
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1042
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6904
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2370
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 604

