Болгары отозвались: готовы пропустить Путина

Министерство иностранных дел Болгарии заявило о готовности, если такая необходимость возникнет, предоставить воздушный коридор для самолета президента России Владимира Путина на пути в Будапешт на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил глава болгарского МИД Георг Георгиев.

«Когда прилагаются усилия к достижению мира, то логично предоставить все условия для достижения поставленной задачи», - сказал Георгиев, отвечая на вопросы Болгарского национального радио в Люксембурге. На уточняющий вопрос - предоставит ли Болгария воздушный коридор - министр поинтересовался: «Как может состояться встреча, если один из ее участников не сможет на нее прибыть?»

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.