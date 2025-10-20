Лягушки и петухи в защиту демократии

На одной из улиц Вашингтона собрались в стайку лягушка с короной на голове, петух, единорог и два цыпленка. Это была лишь одна из групп костюмированного марша под лозунгом «Никаких королей!», который в минувшую субботу собрал 7 миллионов американцев и прокатился по 2600 городам США.
Разнообразие животного мира было впечатляющим. В Портленде, что в штате Орегон, две акулы «плыли» навстречу другим демонстрантам. В Бостоне один из участников, одетый в надувной костюм лобстера, держал в руке плакат: «Никаких королей–моллюсков!» В Вашингтоне 45-летний Джонатан Матиас встал на Пенсильвания-авеню в желтом костюме банана. На его постере было написано «Америка - не банановая республика». «Мы не прибегаем к насилию, - говорит Матиас. - Мы не прохамасовцы, мы мирные американцы».
Костюмированное шествие было направлено против президента Дональда Трампа и его политики массовых депортаций и развертывания военных контингентов в разных городах страны. А костюмы должны были опровергнуть риторику властей о том, что все противники Трампа — члены запрещенной антифа и домашние террористы. В самом деле, могут ли лягушки и петушки быть террористами?
Члены великой и старой Республиканской партии в один голос повторяли одну и ту же мантру. Это «демонстрации ненависти к Америке» (Hate America). «Очень впечатляюще то, как протестующие изобретают все новые пути, что выглядеть все более тупыми», - сказал Абиджейл Джексон, представитель президентской администрации.
Но еще более впечатляющим был ответ самого Трампа. В его социальной сети Truth Social появилось видео, сконструированное искусственным интеллектом. На нем президент сидит с короной на голове и в кислородной маске за штурвалом бомбардировщика. В какой-то момент люки открываются, и оттуда на протестующих начинают вываливать тонны экскрементов. Люди в панике разбегаются.
Вероятно, в Белом доме сочли этот сюжет верхом интеллектуальной мысли. Возможно, американские реднеки, в массе своей голосовавшие за Трампа на выборах, ржали от души. Более утонченные граждане сказали об этом образчике высокой культуры: «Фи, как можно!»
Костюмированные демонстранты, пишет The Washington Post, появились в начале этого года в Портленде, в одной из цитаделей сопротивления авторитарной политике Трампа. Идея была подхвачена по всей стране.
Самыми популярными представителями фауны сначала были лягушки, потом им на смену пришли хот-доги в надувных костюмах, потом жирафы. Но с последними вышла накладка. Один из протестующих в костюме жирафа был арестован полицией без предъявления каких-либо обвинений. От жирафов пришлось отказаться, но единороги, петухи и лягушки остались. Правда, последние также вызывают неприятие стражей порядка. Телекомпании показали сюжет о том, как копы разгоняли лягушек перцовым спреем.
«В стране все так темно и печально, что некоторые живые краски делают людей более настроенными на позитив», - говорит стратег демократов Энди Барр. Он вспоминает, что нечто подобное уже использовалось в прошлом. На праймериз республиканцев кандидата Митта Ромни преследовал протестующий в костюме дельфина. Согласно его замыслу, это должно было показать, что этот политик типичный флюгер. Ромни, как известно, проиграл гонку.
Но нынешнюю идею оценили также и республиканцы. «Когда ты даешь визуальный образ, это сильно помогает и привлекает повышенное внимание публики, - говорит республиканский стратег Терри Салливан. - Все видят, что протестующие - не экстремисты из ЛГБТ c красными волосами, которые забрасывают полицейских камнями, а веселые лягушки и петушки».
Вероятно, такой стиль манифестаций будет продолжен и дальше. Видов фауны более чем достаточно, есть где развернуться. И, возможно, президента Трампа по утрам будет будить целый хор лягушек, которые придут защищать американскую демократию.