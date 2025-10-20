Лягушки и петухи в защиту демократии

На одной из улиц Вашингтона собрались в стайку лягушка с короной на голове, петух, единорог и два цыпленка. Это была лишь одна из групп костюмированного марша под лозунгом «Никаких королей!», который в минувшую субботу собрал 7 миллионов американцев и прокатился по 2600 городам США. Разнообразие животного мира было впечатляющим. В Портленде, что в штате Орегон, две акулы «плыли» навстречу другим демонстрантам. В Бостоне один из участников, одетый в надувной костюм лобстера, держал в руке плакат: «Никаких королей–моллюсков!» В Вашингтоне 45-летний Джонатан Матиас встал на Пенсильвания-авеню в желтом костюме банана. На его постере было написано «Америка - не банановая республика». «Мы не прибегаем к насилию, - говорит Матиас. - Мы не прохамасовцы, мы мирные американцы».

Костюмированное шествие было направлено против президента Дональда Трампа и его политики массовых депортаций и развертывания военных контингентов в разных городах страны. А костюмы должны были опровергнуть риторику властей о том, что все противники Трампа — члены запрещенной антифа и домашние террористы. В самом деле, могут ли лягушки и петушки быть террористами? Члены великой и старой Республиканской партии в один голос повторяли одну и ту же мантру. Это «демонстрации ненависти к Америке» (Hate America). «Очень впечатляюще то, как протестующие изобретают все новые пути, что выглядеть все более тупыми», - сказал Абиджейл Джексон, представитель президентской администрации. Но еще более впечатляющим был ответ самого Трампа. В его социальной сети Truth Social появилось видео, сконструированное искусственным интеллектом. На нем президент сидит с короной на голове и в кислородной маске за штурвалом бомбардировщика. В какой-то момент люки открываются, и оттуда на протестующих начинают вываливать тонны экскрементов. Люди в панике разбегаются. Вероятно, в Белом доме сочли этот сюжет верхом интеллектуальной мысли. Возможно, американские реднеки, в массе своей голосовавшие за Трампа на выборах, ржали от души. Более утонченные граждане сказали об этом образчике высокой культуры: «Фи, как можно!» Костюмированные демонстранты, пишет The Washington Post, появились в начале этого года в Портленде, в одной из цитаделей сопротивления авторитарной политике Трампа. Идея была подхвачена по всей стране.