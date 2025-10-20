Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи

Несколько граждан Узбекистана, насильно отправленных на войну с Украиной, записали видеообращение к президенту страны Шавкату Мирзиёеву и другим высокопоставленным чиновникам республики с просьбой помочь освободить их.

Один из узбеков говорит на камеру, что «таких как он, страдающих, очень много»: «Со мной много узбеков, мы уже похоронили нескольких. Если мы пытаемся сбежать, нас расстреливают».

Мать одного из насильно мобилизованных рассказала, что ее сыну не дают воды и заставляют доедать объедки. Она обратилась к властям Узбекистана с просьбой помочь вернуть сына.