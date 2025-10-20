В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга

В Азербайджане трансплантация костного мозга для пациентов с онкогематологическими заболеваниями, еще недавно доступная лишь ограниченному числу людей и зачастую только за пределами страны, сегодня выполняется в рамках системы обязательного медицинского страхования. Включение этой высокотехнологичной и дорогостоящей процедуры в перечень медицинских услуг стало жизненно важным решением, открывшим возможность для лечения пациентов с тяжелыми заболеваниями крови вне зависимости от их финансового положения. Как сообщили haqqin.az, одной из пациенток, прооперированных по линии обязательного медицинского страхования, стала врач скорой помощи Аймара Алиева. В 2023 году ей был поставлен диагноз «множественная миелома». Многомесячные курсы химиотерапии не дали эффекта, и единственным шансом на выживание оставалась трансплантация костного мозга.

«Это сложная и дорогостоящая операция, - поделилась Аймара. - В тот момент, когда надежды на выздоровление не оставалось, я узнала, что пациенты с миеломой также смогут оперироваться в рамках обязательного медстрахования. И у меня появился шанс». Алиева обратилась в Координационный центр по донорству органов и трансплантации, и благодаря включению трансплантации в перечень услуг обязательного медицинского страхования (ОМС) она получила возможность пройти необходимое лечение, несмотря на запредельную стоимость операции. В Центре талассемии Министерства здравоохранения была проведена аутологичная трансплантация - из организма Алиевой были выделены стволовые клетки, возвращенные после подготовки в ее костный мозг. Сейчас Аймара находится на этапе реабилитации и продолжает амбулаторное лечение. Несмотря на то, что Алиева больше не работает в экстренной службе, ей были созданы условия для продолжения врачебной практики.

Другим примером стал случай семнадцатилетнего Алирзы Зульфугарлы, которому еще в детском возрасте был поставлен диагноз «острый лейкоз». Трижды после курсов химиотерапии болезнь возвращалась. Когда был зарегистрирован третий рецидив, подростка направили в Центр талассемии. В апреле 2025 года ему была проведена аллогенная трансплантация костного мозга, пересаженного от тринадцатилетней сестры Алирзы. Сегодня его состояние стабильное, и после более чем десятилетней борьбы у юноши появилась перспектива полноценной жизни. Операции проводились под руководством врача-гематолога Наргиз Алиевой, по словам которой, результаты трансплантаций костного мозга в Азербайджане сопоставимы с показателями ведущих клиник Европы и Турции. Существует два основных типа трансплантации костного мозга - аутологичная, когда пересаживаются собственные гемопоэтические стволовые клетки пациента, и аллогенная, при которой используется донорский костный мозг. В обоих случаях процедура сопряжена с высоким риском осложнений и требует предельно строгого соблюдения протоколов. Пациенты находятся в условиях стерильных боксов, получают высокодозную полихимиотерапию, а процесс приживления донорских клеток длится две–три недели. В течение 45-60 дней реципиенты остаются в условиях изоляции, после чего еще на протяжении двух лет находятся под постоянным наблюдением врачей.