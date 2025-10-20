USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Жесткие заявления Трампа

20:22 308

США располагают новыми видами оружия, о существовании которых «люди даже не знают», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что разработка этих систем началась четыре года назад, в период его предыдущего срока.

Говоря о ситуации в Украине, Трамп подчеркнул, что многие «заплатят большую цену», если войну не удастся прекратить. При этом он выразил сомнение в возможности победы Киева, хотя и не исключил такого исхода. «Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят — я сказал, что у них есть шанс. Всё может случиться. Вы знаете, война — очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего», — заявил президент США.

Трамп также заявил, что большинство погибших в результате российских обстрелов якобы не мирные жители, а солдаты.

Комментируя отношения с Китаем, американский президент выразил уверенность, что Пекин не будет нападать на Тайвань. «Думаю, мы будем очень хорошо ладить, когда речь идет о Тайване и других вопросах. Я не думаю, что что-то случится», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что между Вашингтоном и Пекином возможно «справедливое торговое соглашение», которое, по его мнению, будет выгодно обеим сторонам.

Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 652
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 310
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 410
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 1048
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 2050
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 6534
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
Болгары отозвались: готовы пропустить Путина
19:49 655
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
Главу узбекской диаспоры отправили в колонию
19:37 1051
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать
Мэра увезли в Ереван. А мэрия продолжит работать обновлено 19:40
19:40 6909
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе
Президент Международной ассоциации судей приятно удивлен реформами в азербайджанской судебной системе фото; видео
11:20 2371
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
Суд оправдал участников протестов в Стамбуле
19:18 605

