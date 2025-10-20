Жесткие заявления Трампа

США располагают новыми видами оружия, о существовании которых «люди даже не знают», заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что разработка этих систем началась четыре года назад, в период его предыдущего срока.

Говоря о ситуации в Украине, Трамп подчеркнул, что многие «заплатят большую цену», если войну не удастся прекратить. При этом он выразил сомнение в возможности победы Киева, хотя и не исключил такого исхода. «Они все еще могут победить. Я не думаю, что это произойдет, но возможность остается. Я никогда не говорил, что они обязательно победят — я сказал, что у них есть шанс. Всё может случиться. Вы знаете, война — очень странная вещь. Происходит много плохого, но происходит и много хорошего», — заявил президент США.

Трамп также заявил, что большинство погибших в результате российских обстрелов якобы не мирные жители, а солдаты.

Комментируя отношения с Китаем, американский президент выразил уверенность, что Пекин не будет нападать на Тайвань. «Думаю, мы будем очень хорошо ладить, когда речь идет о Тайване и других вопросах. Я не думаю, что что-то случится», — сказал он.

Глава Белого дома добавил, что между Вашингтоном и Пекином возможно «справедливое торговое соглашение», которое, по его мнению, будет выгодно обеим сторонам.