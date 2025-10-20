Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов

Министерство обороны Китая официально объявило об исключении из партии и возбуждении уголовных дел против девяти высших генералов, включая заместителя председателя Центрального военного совета (ЦВС) Хэ Вэйдуна. Восемь обвиняемых являлись членами Центрального Комитета КПК. Вчера — всесильные члены ЦК, курировавшие миллиардные бюджеты ракетных войск и целые военные театры у берегов Тайваня. Сегодня — фигуранты уголовных дел с формулировкой «особо тяжкие нарушения». Судьба заместителя председателя ЦВС Хэ Вэйдуна и командующего Восточным фронтом Линь Сянъяна — это наглядный урок того, что в современном Китае нет постов, гарантирующих защиту от партийной репрессивной машины. После шести месяцев молчания и слухов Пекин обнародовал решение, которое потрясло политическую элиту страны. Арест девяти высокопоставленных генералов, входивших в высшие эшелоны власти, — это не просто борьба с коррупцией. Это тщательно спланированная операция, меняющая баланс сил в Центральном военном совете и партии в преддверии ключевых политических событий.

Скандал, о котором в кулуарах шептались все последние месяцы, считался одним из ключевых вопросов для предстоящего пленума ЦК КПК. Официальное заявление, по сути, стало ответом на главный интригующий вопрос политического сезона. Однако масштаб ответа превзошел все ожидания. Одновременное исключение из партии восьми действующих членов Центрального комитета является беспрецедентным актом в новейшей истории Китая. Для понимания уровня: Центральный комитет — это ядро политической власти страны, собрание из нескольких сотен самых влиятельных людей. Вывести из него сразу восемь человек, да еще и из силового блока, — это хирургический удар такой силы, который сравним разве что с чистками ушедшей эпохи. Политическое землетрясение в сердце китайской власти Это свидетельствует о нескольких фундаментальных вещах. Предельная централизация контроля над армией. НОАК — это не просто вооруженные силы, это главный гарант стабильности режима. Чистка выкорчевывает потенциально независимые центры влияния и напоминает всем генералам, что единственным источником власти является партия в лице ее верховного лидера. Профилактика перед ключевыми событиями. Такие масштабные аресты служат четким сигналом на фоне предстоящих кадровых перестановок и подготовки к следующему съезду партии. Они «расчищают поле», устраняя могущественные фракции и нелояльные кланы, чтобы обеспечить предсказуемость на годы вперед. Сигнал всей элите. Послание адресовано не только военным, но и гражданским чиновникам: никто не находится в «безопасной зоне». Если под ударом оказались фигуры уровня Хэ Вэйдуна, члена Политбюро, то никто не может чувствовать себя неприкасаемым.

Язык обвинений: что скрывается за формулировками Наблюдатели и эксперты по китайской элите единодушно сходятся во мнении: подлинную суть происходящего раскрывают не факты арестов, а беспрецедентно жесткие формулировки обвинений, выдвинутые против генералов. Эти юридические конструкции, уходящие корнями в историю внутрипартийной борьбы, рисуют картину не коррупции, а попытки поднять политический мятеж. Именно характер этих обвинений — таких как «нарушение преданности» (лояльности партии) или «серьезный ущерб принципу «партия командует оружием» — полностью опровергает изначальную версию о коррупции как основной причине арестов. Эта версия, изначально принятая как китайской, так и международной синологической общественностью, пристально следящей за любыми телодвижениями в Китае, оказалась лишь фасадом, за которым скрывалась настоящая битва за власть. «Нарушение преданности» - эта формулировка в политическом лексиконе КПК всегда стояла особняком. Она не о деньгах или злоупотреблении служебным положением; она о принципиальном предательстве самой партии. Будучи высшей мерой идеологической вины, она указывает на утрату «политической души» - фундаментального требования к любому высокопоставленному члену партии. Тот факт, что это обвинение ранее предъявлялось такому высокопоставленному деятелю, как экс-министр обороны Вэй Фэнхэ, а теперь применено к целой группе генералов, свидетельствует о том, что в верхах НОАК была выявлена целая «фракция предателей».

«Нанесение ущерб принципу «партия командует оружием» — в переводе с китайского политического на общечеловеческий означает, что арестованные генералы покусились на краеугольный камень всей политической системы Китая, унаследованный еще от Мао Цзэдуна. Данный принцип гарантирует, что ствол ружья всегда будет направлен туда, куда укажет партия. Обвинение в его подрыве равносильно заявлению о том, что генералы пытались вывести подконтрольные им войска из-под абсолютного контроля Центрального Комитета. По сути, это обвинение в попытке создать «армию внутри армии» — автономную военную силу, лояльную не партии, а отдельным командирам или внутренним кланам. В условиях Китая это квалифицируется не просто как нарушение, а как подрывная деятельность, ставящая под угрозу национальную безопасность. Ну а «ущерб единоначалию Председателя Центрального военного совета, прямой вызов верховной власти» — это персонализация того, против кого бы направлен мятеж, точнее, его попытка. Поскольку Председатель ЦВС – лично товарищ Си Цзиньпин. И никто иной. В закрытой политической системе, где власть нераздельна, такие действия граничат с попыткой государственного переворота, пусть и тихого, осуществленного через захват контроля над ключевыми военными подразделениями. Политический приговор: попытка вывести армию из-под контроля Си За этими тремя формулировками скрывается не банальная коррупция, а беспрецедентное по своей тяжести политическое обвинение в попытке захвата власти и выводе армии из-под партийного контроля, в первую очередь - из-под контроля Председателя Си. Причем то, что арестованные относились к разным родам войск, подчеркивает масштаб заговора и серьезность намерений заговорщиков. Против Си Цзиньпина выступили не отдельные недовольные генералы, которым ограничили доступ к военному бюджету Китая, – против него выступила военная система, которую Си серьезно ограничил в правах и возможностях, напомнив им о том, что они всего лишь инструмент, обязанный беспрекословно выполнять установки политического руководства Китая. Девять генералов. Девять титанов в золоченых мундирах, чьи приказы заставляли трепетать целые военные округа, чьи взгляды определяли баланс сил в Азии. Они командовали ракетами, направленными в сердце Тайваня, они курировали флоты, оспаривающие господство Америки в Южно-Китайском море, они держали в своих руках бюджет, сравнимый с ВВП иных стран. А сегодня? Сегодня они — лишь строчки в обвинительном заключении, фигуранты, «исключенные из партии и переданные в руки правосудия». Их империи рассыпались в прах за один день.