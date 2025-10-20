Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?

На днях в мировых СМИ промелькнула новость, которую можно считать первым сигналом перемен, способных изменить глобальный порядок. Глава компании Nvidia Дженсен Хуанг, человек, стоящий у истоков новой технологической эпохи, неожиданно заявил: в мире искусственного интеллекта главными выгодоприобретателями станут вовсе не программисты и аналитики, а представители простых рабочих профессий — электрики, слесари, монтажники. Признание прозвучало неожиданно, ведь исходит оно не от профсоюза сантехников, а от руководителя, пожалуй, самой быстрорастущей технологической корпорации на планете. Хуанг не склонен к громким словам и прекрасно понимает, о чем говорит: «Развитие технологий искусственного интеллекта вызывает взрывной рост спроса на квалифицированных специалистов рабочих профессий. По всему миру строятся дата-центры. Электрики, сантехники и плотники — главные выигравшие, их уже сейчас требуются сотни тысяч».

Если верить этим словам (а сомневаться в компетентности Хуанга нет причин), мир потихоньку возвращается в нормальное состояние, в эпоху, когда на вес золота вновь ценится не диплом об академическом образовании, а умение работать руками. Но ведь мы-то живем в регионе, где десятилетиями диплом ценился выше всего. Отсюда — коррупция в образовании, подмена знаний бумагой, привычка платить за то, чего нет. Поколения наших родителей гордо оплачивали не успехи, а некомпетентность своих детей. И считали это нормой. Однажды мой друг рассказал забавный случай. К нему приехал знакомый японец и спросил: - Слушай, а у вас в университетах есть коррупция? Мой друг, смутившись, признал: «Немного есть». Тогда японец тяжело вздохнул: - Понимаю… У нас это тоже большая проблема. Студенты дают профессорам взятки, чтобы те разрешали посещать дополнительные лекции. Они боятся, что не успеют узнать все, что нужно.

В тот момент мой друг понял разницу между «там» и «тут». Мы десятилетиями платили, чтобы избегать знаний, они — чтобы получать их. Поэтому они — там, а мы - все еще здесь. Со времен СССР в нашем сознании живет стойкое презрение к техническим профессиям. Слесарь, электрик, сварщик — это считалось почти социальным приговором. Помню, как мать грозила мне: «Если будешь плохо учиться — пойдешь в ПТУ». Слово ПТУ она произносила с таким ужасом, словно там собирались не люди, а отбросы. Прошли годы. Жизнь показала, насколько пустыми и бессмысленными оказались миллионы дипломов, не дающих ничего, кроме самообмана и бумажной гордости. Дипломомания ослабла, но не исчезла. Да, все больше молодых людей выбирают практические профессии, но система по-прежнему ориентирована на фикцию. В Грузии, как и по всему постсоветскому пространству, в университетах учатся в разы больше студентов, чем в профессиональных колледжах. В итоге мы имеем перепроизводство «международников», дипломатов и менеджеров и острый дефицит сварщиков, электриков и каменщиков. Хороших специалистов приходится выписывать из Турции.

Но давайте не будем увлекаться самобичеванием: подобное происходит и в развитом мире. Просто там это часть более масштабного культурного сдвига. Последние десятилетия Запад жил под флагом иллюзии, в соответствии с которой для экономического процветания вовсе не нужна промышленность. Заводы, фабрики, станки — это якобы архаика. Экология, выбросы, шум — все это несовременно. Будущее, говорили нам, в финансах, услугах, в инновациях и стартапах. Так родилась концепция «постиндустриальной эпохи» — мира, где думают, но не производят. Но реальность оказалась куда прозаичнее. Европейские и американские университеты выпускают армии менеджеров и юристов, для которых просто нет рабочих мест. Возник парадокс: высокая безработица при катастрофической нехватке рабочих рук. Молодые выпускники мечтают о стартапах, а экономика требует кафельщиков. Западный мир, считавший себя вершиной прогресса, провел над собой изощренный эксперимент. Столетиями страны воевали за рынки и технологии, а теперь — сами их отдали. Китай, Вьетнам, Индонезия, Мексика — забирайте наши заводы, наши рабочие руки, наши знания. Хотите инвесторов? Вот они. Хотите рынок сбыта? Берите.