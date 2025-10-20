USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп сыплет угрозами

21:17 974

Соединенные Штаты могут вновь приостановить продажу Китаю запчастей для гражданской авиатехники в случае сохранения между двумя сторонами острых разногласий в сфере торговли. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы могли бы остановить поставки запчастей. Мы в действительности останавливали поставки запчастей, когда от них (властей) прозвучала первоначальная угроза», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

По словам Трампа, Китай тогда был вынужден приостановить эксплуатацию «свыше 400» самолетов. «Но мы не хотим поступать таким образом», — сказал глава Белого дома.

По его словам, Китай угрожает США ограничениями на поставки редкоземельных элементов, а Вашингтон — сохранением высоких ставок импортных пошлин на китайские товары. «Но я также могу им угрожать многими другими вещами вроде самолетов», — отметил президент США.

Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20:43 1652
Злоключения Гукасяна продолжаются
Злоключения Гукасяна продолжаются обновлено 21:03
21:03 7997
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
21:28 1053
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 5392
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 2127
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 1441
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 2532
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 1220
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 2862
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 4080
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 7125

