Трамп сыплет угрозами

Соединенные Штаты могут вновь приостановить продажу Китаю запчастей для гражданской авиатехники в случае сохранения между двумя сторонами острых разногласий в сфере торговли. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы могли бы остановить поставки запчастей. Мы в действительности останавливали поставки запчастей, когда от них (властей) прозвучала первоначальная угроза», — сказал американский лидер, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

По словам Трампа, Китай тогда был вынужден приостановить эксплуатацию «свыше 400» самолетов. «Но мы не хотим поступать таким образом», — сказал глава Белого дома.

По его словам, Китай угрожает США ограничениями на поставки редкоземельных элементов, а Вашингтон — сохранением высоких ставок импортных пошлин на китайские товары. «Но я также могу им угрожать многими другими вещами вроде самолетов», — отметил президент США.