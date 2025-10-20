Фарид Гаибов победил на выборах в Париже

Сегодня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже начала работу 10-я сессия Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО против допинга в спорте (COP10).

В рамках сессии состоялись выборы председателя COP10. По итогам голосования Фарид Гаибов был избран председателем 10-й сессии, опередив своего сенегальского коллегу Хади Диен Гайя с перевесом в 18 голосов.

В 2022 году министр молодежи и спорта Азербайджана избирался председателем Межправительственного комитета ЮНЕСКО по физкультуре и спорту (CİGEPS). А в 2023 году Фарид Гаибов был избран заместителем председателя 9-й сессии Конференции сторон Международной конвенции ЮНЕСКО против допинга в спорте (COP9).