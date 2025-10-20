Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел

Госкомпания SOCAR и частный холдинг Caspian Logistics Solutions (CLS, штаб-квартира в ОАЭ) выступают главными партнерами 30-й юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2025), которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября. Эта новость вполне могла остаться сугубо протокольной, если бы не тот факт, что компания CLS тесно связана с именем Аднана Ахмедзаде — фигуранта громкого уголовного дела, задержанного 20 сентября в Баку по подозрению в подрыве экономической стабильности Азербайджана.

Еще летом в опубликованной программе конференции OGT 2025, ежегодно собирающей более тысячи делегатов из 70 стран, Аднан Ахмедзаде был заявлен в числе участников панельной дискуссии «Сырьевые товары для энергоперехода — новые горизонты для инвестирования». Однако теперь по понятным причинам его место займет заместитель председателя совета директоров CLS Рифат Султан-заде — многолетний коллега Ахмедзаде по работе в SOCAR. В 2023 году он возглавил представительство SOCAR в Ашхабаде, а в 2024-м перешел в CLS, где курирует интересы дочерних структур холдинга, включая Black Caspian Logistics and Trading, AZCHEMCO и Azbrand. По информации haqqin.az, Рифат Султан-заде имеет более чем тридцатилетний опыт работы в бизнесе. Начав карьеру в туристической отрасли, где он учредил компанию Avesta, Султан-заде с 1994 по 2012 год занимался дистрибуцией автомобилей зарубежных марок. В 2012–2015 годах занимал должность директора «Европейской экономической палаты торговли и промышленности», совмещая ее с постом учредителя и генерального директора Global Network Partners Company. С 2018 по 2023 год он работал ведущим специалистом по развитию бизнеса в SOCAR Marketing and Operations, а затем возглавил представительство SOCAR в Туркменистане. Султан-заде – сын известного азербайджанского дипломата, экс-консула СССР Стамбуле и экс-посла Азербайджана в Туркменистане Вахдата Султан-заде. Опираясь на багаж опыта и связей, Рифат Султан-заде пытается удержать «на плаву» Caspian Logistics Solutions после ареста ее основателя.

Сегодня в глобальном энергетическом секторе торжествует политика прагматизма. Представители отрасли и акционеры CLS демонстрируют уверенность в «быстром решении вопроса» — именно так это сформулировано в официальном заявлении компании и ее основной транспортной «дочки» Oilmar Shipping and Chartering Company DMCC. В документе также подчеркивается, что, несмотря на скандал вокруг основателя холдинга, логистические процессы в регионе Каспия развиваются без сбоев. Напомним, в 2018 году Аднан Ахмедзаде создал Caspian Logistics Solutions для организации транспортировки различных грузов по Каспийскому морю. Стратегическим партнером CLS является Oilmar Shipping and Chartering Company DMCC, объявившая 22 сентября о начале выкупа акций у конечного бенефициара с целью защиты интересов своих акционеров и обеспечения непрерывности деятельности. Оперативная мера компании, работающей более чем в 60 странах, успокоила участников нефтегазового рынка, а также организаторов OGT 2025, поручивших CLS проведение первого пленарного заседания конференции 22 октября. Заседание пройдет под девизом «Строим будущее глобальной энергетики в мире и в доверии: стратегическое сотрудничество, инновации и «зеленый» переход». Организатором второй панели первого дня конференции выступает компания SOCAR, и ее темой станет развитие экспорта природного газа. Следует отметить, что Caspian Logistics Solutions ранее заявляла о намерении инвестировать до 500 миллионов долларов в логистические проекты Туркменистана. Средства предполагалось направить на организацию поставок товаров из Пакистана и Афганистана через Туркменистан и Каспий в Турцию, а также на содействие экспорту туркменской продукции.