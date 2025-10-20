Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел

Госкомпания SOCAR и частный холдинг Caspian Logistics Solutions (CLS, штаб-квартира в ОАЭ) выступают главными партнерами 30-й юбилейной Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана» (OGT 2025), которая пройдет в Ашхабаде с 22 по 24 октября.
Эта новость вполне могла остаться сугубо протокольной, если бы не тот факт, что компания CLS тесно связана с именем Аднана Ахмедзаде — фигуранта громкого уголовного дела, задержанного 20 сентября в Баку по подозрению в подрыве экономической стабильности Азербайджана.
Еще летом в опубликованной программе конференции OGT 2025, ежегодно собирающей более тысячи делегатов из 70 стран, Аднан Ахмедзаде был заявлен в числе участников панельной дискуссии «Сырьевые товары для энергоперехода — новые горизонты для инвестирования». Однако теперь по понятным причинам его место займет заместитель председателя совета директоров CLS Рифат Султан-заде — многолетний коллега Ахмедзаде по работе в SOCAR. В 2023 году он возглавил представительство SOCAR в Ашхабаде, а в 2024-м перешел в CLS, где курирует интересы дочерних структур холдинга, включая Black Caspian Logistics and Trading, AZCHEMCO и Azbrand.
По информации haqqin.az, Рифат Султан-заде имеет более чем тридцатилетний опыт работы в бизнесе. Начав карьеру в туристической отрасли, где он учредил компанию Avesta, Султан-заде с 1994 по 2012 год занимался дистрибуцией автомобилей зарубежных марок. В 2012–2015 годах занимал должность директора «Европейской экономической палаты торговли и промышленности», совмещая ее с постом учредителя и генерального директора Global Network Partners Company. С 2018 по 2023 год он работал ведущим специалистом по развитию бизнеса в SOCAR Marketing and Operations, а затем возглавил представительство SOCAR в Туркменистане.
Султан-заде – сын известного азербайджанского дипломата, экс-консула СССР Стамбуле и экс-посла Азербайджана в Туркменистане Вахдата Султан-заде.
Опираясь на багаж опыта и связей, Рифат Султан-заде пытается удержать «на плаву» Caspian Logistics Solutions после ареста ее основателя.
Сегодня в глобальном энергетическом секторе торжествует политика прагматизма. Представители отрасли и акционеры CLS демонстрируют уверенность в «быстром решении вопроса» — именно так это сформулировано в официальном заявлении компании и ее основной транспортной «дочки» Oilmar Shipping and Chartering Company DMCC. В документе также подчеркивается, что, несмотря на скандал вокруг основателя холдинга, логистические процессы в регионе Каспия развиваются без сбоев.
Напомним, в 2018 году Аднан Ахмедзаде создал Caspian Logistics Solutions для организации транспортировки различных грузов по Каспийскому морю. Стратегическим партнером CLS является Oilmar Shipping and Chartering Company DMCC, объявившая 22 сентября о начале выкупа акций у конечного бенефициара с целью защиты интересов своих акционеров и обеспечения непрерывности деятельности. Оперативная мера компании, работающей более чем в 60 странах, успокоила участников нефтегазового рынка, а также организаторов OGT 2025, поручивших CLS проведение первого пленарного заседания конференции 22 октября. Заседание пройдет под девизом «Строим будущее глобальной энергетики в мире и в доверии: стратегическое сотрудничество, инновации и «зеленый» переход».
Организатором второй панели первого дня конференции выступает компания SOCAR, и ее темой станет развитие экспорта природного газа.
Следует отметить, что Caspian Logistics Solutions ранее заявляла о намерении инвестировать до 500 миллионов долларов в логистические проекты Туркменистана. Средства предполагалось направить на организацию поставок товаров из Пакистана и Афганистана через Туркменистан и Каспий в Турцию, а также на содействие экспорту туркменской продукции.
Входящая в структуру холдинга инвестиционная компания Black Caspian Logistics and Trading заявляла о планах развития бизнеса в Азербайджане, Грузии, странах Центральной Азии и Персидского залива через привлечение собственных и частных инвестиций из этих регионов.
Компания Azbrand рассматривалась как структура, ответственная за продвижение на международных рынках товаров различных категорий. Под эгидой холдинга также успешно действует Центр аграрных исследований каспийского региона (CARCAS), предоставляющий консультационные услуги по внедрению современных технологий в сельское хозяйство и химическую промышленность. Среди инициатив CARCAS и AZCHEMCO — производство в Азербайджане и Туркменистане жидких и водорастворимых удобрений, а также их экспорт.
Среди идей, озвученных в 2024 году, фигурировало создание инвестиционного фонда Black Caspian Logistics Fund, однако в дальнейшем информация о нем и о ряде других проектов CLS исчезла из публичного пространства. Таким образом, судьба многих начинаний холдинга, как и самого Аднана Ахмедзаде, остается неясной. Следствие продолжается — как, впрочем, и деятельность компании Caspian Logistics Solutions, которая, несмотря на удар по ее репутации, продолжает функционировать, стараясь сохранить позиции на рынке и доверие своих международных партнеров.