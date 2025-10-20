Мирзоян о дополнительном потенциале мира с Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Южный Кавказ сыграет важную роль в соединении Европы и Центральной Азии. «Сегодня я присоединяюсь к коллегам из Европейского союза, стран расширенного Черноморского региона и Центральной Азии, чтобы обсудить пути повышения устойчивости, безопасности и взаимосвязанности», — отметил Мирзоян.

Он подчеркнул важность установления мира между Арменией и Азербайджаном и обсуждения открытия коммуникаций и транспортной инфраструктуры как моста между Европой и Центральной Азией.

«Тот факт, что между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир, и то, что обе страны обсуждают открытие коммуникаций и транспортной инфраструктуры, добавляет дополнительный, значительный потенциал, поскольку наш регион может играть важную роль в соединении Европы и Центральной Азии», — сказал министр.