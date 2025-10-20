USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Мирзоян о дополнительном потенциале мира с Азербайджаном

22:08 80

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Южный Кавказ сыграет важную роль в соединении Европы и Центральной Азии. «Сегодня я присоединяюсь к коллегам из Европейского союза, стран расширенного Черноморского региона и Центральной Азии, чтобы обсудить пути повышения устойчивости, безопасности и взаимосвязанности», — отметил Мирзоян.

Он подчеркнул важность установления мира между Арменией и Азербайджаном и обсуждения открытия коммуникаций и транспортной инфраструктуры как моста между Европой и Центральной Азией.

«Тот факт, что между Арменией и Азербайджаном уже установлен мир, и то, что обе страны обсуждают открытие коммуникаций и транспортной инфраструктуры, добавляет дополнительный, значительный потенциал, поскольку наш регион может играть важную роль в соединении Европы и Центральной Азии», — сказал министр.

Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20:43 1660
Злоключения Гукасяна продолжаются
Злоключения Гукасяна продолжаются обновлено 21:03
21:03 8002
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
21:28 1061
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 5393
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 2129
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 1443
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 2544
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 1223
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 2868
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 4089
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше?
Пакистан отправил в Азербайджан истребители. Что дальше? главное на этот час
12:54 7127

