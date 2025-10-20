USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Украинцы остановили еще один российский нефтезавод

Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти» 19 октября остановил первичную переработку сырья после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Завод мощностью 8,3 млн тонн нефти в год, входящий в самарскую группу «Роснефти», попал под налет беспилотников в воскресенье. Из-за пожара на НПЗ были выключены обе установки первичной переработки нефти — АВТ-11 мощностью 18,9 тысячи тонн в сутки и АВТ-9 мощностью 4,7 тысячи тонн в сутки.

Завод, который в прошлом году выпустил 1,1 млн тонн бензина и 1,6 млн тонн дизтоплива, сможет вернуться к работе ориентировочно в начале ноября, сказали источники Reuters.

В августе также из-за дронов останавливали работу два других НПЗ самарской группы «Роснефти» — Куйбышевский и Сызранский. Всего же за последние три месяца под налеты БПЛА попали почти более 20 нефтезаводов — от Урала до побережья Балтийского моря

Помимо Новокуйбышевского НПЗ, в октябре 40% мощностей остановил завод «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области, занимающий второе место по объемам переработки в России. Источники Reuters оценивали сроки его ремонта в 3-4 недели. Также под удары БПЛА попали «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, Туапсинский НПЗ «Роснефти» и «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области.

Это привело к перебоям с поставками бензина, которые сначала фиксировались на Дальнем Востоке и в Крыму, а к октябрю охватили 57 регионов РФ.

По оценкам Международного энергетического агентства, украинским дронам удалось уронить объемы нефтепереработки в России примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки. На прежнюю мощность отрасль НПЗ выйдет не раньше второй половины 2026 года, прогнозировали в МЭА.

