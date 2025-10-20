Эмин Амруллаев и Эрол Озвар встретились со студентами Турецко-азербайджанского университета

20 октября министр науки и образования Эмин Амруллаев и председатель Совета высшего образования Турции Эрол Озвар, находящийся с визитом в нашей стране, встретились со студентами, поступившими в этом году в Турецко-азербайджанский университет (ТАУ). Во встрече также приняли участие ректоры вузов-партнеров ТАУ: Ближневосточного технического университета (ODTÜ), Стамбульского технического университета (ITU), Университета Хаджеттепе и Азербайджанского технического университета.

В ходе встречи было подчеркнуто, что тот факт, что в высшем учебном заведении обучение ведется на уровне международных стандартов, в том числе на английском языке, создает важные возможности для студентов. Эрол Озвар и Эмин Амруллаев интересовались занятиями студентов и отвечали на их вопросы.

Отметим, что на 2025/2026 учебный год в TАУ принято 92 студента.

ТАУ - первый в мире университет, работающий по модели «зонтичного университета», предлагает обучение на английском языке по профильным программам университетов-партнеров (компьютерная инженерия — Ближневосточного технического университета, промышленная инженерия — Стамбульского технического университета, пищевая инженерия — Университета Хаджеттепе).