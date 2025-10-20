В Баку проходит первый региональный семинар на тему «Зеленое образование»

В Баку начался первый региональный семинар на тему «Зеленое образование», совместно организованный Министерством науки и образования и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

В семинаре принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Основные цели двухдневного семинара — содействие трансформации систем образования для обеспечения климатически устойчивого будущего, систематическое расширение охвата вопросов климата и устойчивого развития в национальных учебных программах, а также проведение политического диалога по внедрению модели «зеленой школы». На церемонии открытия семинара, которая состоялась в Инновационном центре STEAM, выступили заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, заместитель директора Бакинского регионального офиса ИСЕСКО Марьям Гафарзаде и руководитель сектора образования ИСЕСКО Хaдди Джату Сей.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы в своем выступлении отметил, что «зеленое» и устойчивое развитие определено как одна из основных целей стратегии развития Азербайджана до 2030 года. Стратегия охватывает ряд направлений: от энергетического перехода до использования альтернативных источников энергии и соответствующих изменений в образовательных программах. Заместитель министра отметил, что расширение STEAM-образования стало возможным в результате реализации данных стратегических документов. Гасан Гасанлы подчеркнул важность регионального сотрудничества для преодоления глобальных вызовов в области изменения климата и образования, а также отметил, что эффективное использование водных ресурсов и реализуемые в этом направлении проекты по повышению осведомленности играют важную роль в борьбе с изменением климата. Заместитель директора Бакинского регионального офиса ИСЕСКО Марьям Гафарзаде в своем выступлении заявила, что образование — самая мощная и устойчивая сила перемен. Она отметила, что климатический кризис угрожает будущему мира, природы и общества. Поэтому мы должны выйти за рамки традиционных подходов к обучению и включить принципы устойчивого развития, экологической ответственности и устойчивости к изменению климата в основу образовательных систем. «Зеленое образование» — это не просто концепция, это необходимость.

Марьям Гафарзаде подчеркнула, что Бакинский региональный офис ИСЕСКО, который охватывает Южный Кавказ, Центральную Азию и соседние регионы, является важной платформой для того, чтобы образование играло ведущую роль в борьбе с изменением климата. Хадди Джату Сей, руководитель образовательного сектора ИСЕСКО, в своем выступлении заявил, что в нынешнюю эпоху образование должно быть не просто средством обучения, а ключевой силой трансформации обществ и систем. Хедди Джату Сей отметил, что ИСЕСКО совместно с Кембриджским университетом подготовила документ «Политика в области зеленого образования», направленный на поддержку государств-членов в борьбе с изменением климата. Он также отметил, что образовательные подразделения ИСЕСКО прилагают все усилия для того, чтобы государства-члены включали меры по борьбе с изменением климата в свои образовательные программы. На открытии также состоялась презентация на тему «Рамки зеленого образования и его региональное значение», представленная представителями ИСЕСКО и Кембриджского университета.