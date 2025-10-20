USD 1.7000
В Баку проходит первый региональный семинар на тему «Зеленое образование»

В Баку начался первый региональный семинар на тему «Зеленое образование», совместно организованный Министерством науки и образования и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

В семинаре принимают участие представители Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Основные цели двухдневного семинара — содействие трансформации систем образования для обеспечения климатически устойчивого будущего, систематическое расширение охвата вопросов климата и устойчивого развития в национальных учебных программах, а также проведение политического диалога по внедрению модели «зеленой школы».

На церемонии открытия семинара, которая состоялась в Инновационном центре STEAM, выступили заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы, заместитель директора Бакинского регионального офиса ИСЕСКО Марьям Гафарзаде и руководитель сектора образования ИСЕСКО Хaдди Джату Сей.

Заместитель министра науки и образования Гасан Гасанлы в своем выступлении отметил, что «зеленое» и устойчивое развитие определено как одна из основных целей стратегии развития Азербайджана до 2030 года. Стратегия охватывает ряд направлений: от энергетического перехода до использования альтернативных источников энергии и соответствующих изменений в образовательных программах.

Заместитель министра отметил, что расширение STEAM-образования стало возможным в результате реализации данных стратегических документов. Гасан Гасанлы подчеркнул важность регионального сотрудничества для преодоления глобальных вызовов в области изменения климата и образования, а также отметил, что эффективное использование водных ресурсов и реализуемые в этом направлении проекты по повышению осведомленности играют важную роль в борьбе с изменением климата.

Заместитель директора Бакинского регионального офиса ИСЕСКО Марьям Гафарзаде в своем выступлении заявила, что образование — самая мощная и устойчивая сила перемен. Она отметила, что климатический кризис угрожает будущему мира, природы и общества. Поэтому мы должны выйти за рамки традиционных подходов к обучению и включить принципы устойчивого развития, экологической ответственности и устойчивости к изменению климата в основу образовательных систем. «Зеленое образование» — это не просто концепция, это необходимость.

Марьям Гафарзаде подчеркнула, что Бакинский региональный офис ИСЕСКО, который охватывает Южный Кавказ, Центральную Азию и соседние регионы, является важной платформой для того, чтобы образование играло ведущую роль в борьбе с изменением климата.

Хадди Джату Сей, руководитель образовательного сектора ИСЕСКО, в своем выступлении заявил, что в нынешнюю эпоху образование должно быть не просто средством обучения, а ключевой силой трансформации обществ и систем. Хедди Джату Сей отметил, что ИСЕСКО совместно с Кембриджским университетом подготовила документ «Политика в области зеленого образования», направленный на поддержку государств-членов в борьбе с изменением климата. Он также отметил, что образовательные подразделения ИСЕСКО прилагают все усилия для того, чтобы государства-члены включали меры по борьбе с изменением климата в свои образовательные программы.

На открытии также состоялась презентация на тему «Рамки зеленого образования и его региональное значение», представленная представителями ИСЕСКО и Кембриджского университета.

После выступлений семинар продолжился интерактивными сессиями. Представители стран-участниц представили свой национальный опыт и достижения в области «зеленого образования». В ходе сессий была подчеркнута важность регионального сотрудничества в согласовании учебных программ, подготовки учителей и школьной инфраструктуры с принципами «зеленого образования».

Отметим, что во второй день семинара будет организована интерактивная панельная дискуссия на тему «Формирование образовательной политики» с участием международных экспертов. В ходе панельной дискуссии состоится обмен мнениями об основных этапах формирования глобальной образовательной политики, создании устойчивой системы образования, соответствующей национальным условиям, а также об актуальных вопросах, связанных с изменением климата и «зеленым образованием»

Ожидается, что по итогам семинара ИСЕСКО и Министерство науки и образования подготовят общие рекомендации на региональном уровне и определят будущие направления сотрудничества.

Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
22:20 1827
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20:43 2864
Злоключения Гукасяна продолжаются
Злоключения Гукасяна продолжаются обновлено 23:45; видео
23:45 8897
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
21:28 2579
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 5882
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20:44 2674
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
19:47 1970
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20:22 3832
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга наши подробности
20:05 1723
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи ВИДЕО
19:59 4085
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
19:28 5507

