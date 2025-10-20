ХАМАС передал Израилю тело заложника

ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа тело еще одного израильского заложника. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Имя погибшего станет известно после проведения процедуры опознания.
Это уже 13-й погибший заложник, возвращенный группировкой с момента вступления в силу перемирия от 10 октября.
Отметим, ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа после того, как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицает свою причастность к нападению.
В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.