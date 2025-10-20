USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
ХАМАС передал Израилю тело заложника

22:45 385

ХАМАС передал представителям Международного комитета Красного Креста в секторе Газа тело еще одного израильского заложника. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Имя погибшего станет известно после проведения процедуры опознания.

Это уже 13-й погибший заложник, возвращенный группировкой с момента вступления в силу перемирия от 10 октября.

Отметим, ранее Израиль и ХАМАС обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

Израильские войска нанесли серию авиаударов по сектору Газа после того, как двое солдат, по данным ЦАХАЛ, погибли в результате нападения боевиков. ХАМАС отрицает свою причастность к нападению.

В воскресенье израильские власти объявили о возвращении к режиму прекращения огня.

Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
22:20 1827
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
20:43 2865
Злоключения Гукасяна продолжаются
23:45 8897
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
21:28 2579
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
16:40 5882
Россия на связи с США
20:44 2675
Лягушки и петухи в защиту демократии
19:47 1970
Жесткие заявления Трампа
20:22 3833
В Азербайджане спасают онкобольных путем трансплантации костного мозга
20:05 1723
Отправленные на войну с Украиной узбеки умоляют о помощи
19:59 4086
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
19:28 5507

