Грузин угрозами не напугаешь

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили заявила, что угрозы Евросоюза об отмене безвизового режима «безосновательны».

По ее словам, страны-члены ЕС не намерены превращать этот вопрос в средство политического давления.

«Всем стало ясно, что разговоры об отмене безвизового режима и давление на Грузию таким образом безосновательны. ЕС не готов одним росчерком пера превратить безвизовый режим в инструмент политики», - сказала Бочоришвили.

Министр добавила, что в ЕС нет достаточной поддержки для реализации этой идеи и не ожидается конкретных шагов в направлении приостановки безвиза.