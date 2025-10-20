Трамп едет в Поднебесную

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай запланирован на начало 2026 года.

«Меня пригласили в Китай, и я поеду туда в начале следующего года. Мы уже почти договорились об этом», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов перед встречей с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

По словам Трампа, правительство США не ожидает резкого всплеска напряженности в отношениях с Китаем из-за Тайваня.

«Я думаю, что с КНР у нас все будет в порядке. Китай не хочет этого. Во-первых, Соединенные Штаты на сегодняшний день являются самой сильной военной державой в мире. Им нет равных, даже близко. У нас лучшее вооружение. У нас все самое лучшее, и никто не станет шутить с этим», - сказал американский лидер. 

«И я совершенно не вижу этого с председателем КНР Си Цзиньпином. Я думаю, что мы будем очень хорошо ладить в том, что касается Тайваня», - добавил президент США.

