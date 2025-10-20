Трамп дает еще один шанс Путину

Законопроект о санкциях США против России отложен до переговоров американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун.

Ранее Трамп заявлял, что, если война России и Украины не завершится, «многие будут вынуждены заплатить большую цену».

Законопроект о санкциях против Москвы находится на рассмотрении уже несколько месяцев, но руководство Сената и Палаты представителей Конгресса США пока не выносило его на голосование.