Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп дает еще один шанс Путину

20 октября 2025, 23:55

Законопроект о санкциях США против России отложен до переговоров американского и российского президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тун.

Ранее Трамп заявлял, что, если война России и Украины не завершится, «многие будут вынуждены заплатить большую цену».

Законопроект о санкциях против Москвы находится на рассмотрении уже несколько месяцев, но руководство Сената и Палаты представителей Конгресса США пока не выносило его на голосование.

