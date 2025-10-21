USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Россия не унимается

00:21 1298

Согласно данным украинской разведки, говорить о завершении войны с Россией пока преждевременно, заявил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

«Российская Федерация четко разрабатывает планы относительно оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной зимней кампании», – подчеркнул Скибицкий.

На уточняющий вопрос журналистки о возможных реальных переговорах о настоящем окончании войны, замначальника ГУР ответил, что этим вопросом должны заниматься украинские дипломаты.

«Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области», – объяснил он. 

Также Скибицкий констатировал, что количество вооружения, которое производится в России, позволяет ее армии обстреливать Украину практически круглосуточно.

Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 339
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 1299
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 1450
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 2737
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20 октября 2025, 20:43 3564
Задержали Геворга, Нарека, Эдуарда и Андраника
Задержали Геворга, Нарека, Эдуарда и Андраника обновлено 01:15; видео
01:15 9691
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
20 октября 2025, 21:28 3370
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
20 октября 2025, 16:40 6192
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20 октября 2025, 20:44 2952
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
20 октября 2025, 19:47 2252
Жесткие заявления Трампа
Жесткие заявления Трампа
20 октября 2025, 20:22 4455

