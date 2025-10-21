Россия не унимается

Согласно данным украинской разведки, говорить о завершении войны с Россией пока преждевременно, заявил замначальника Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

«Российская Федерация четко разрабатывает планы относительно оккупации наших территорий, и они предусматривают проведение активной военной зимней кампании», – подчеркнул Скибицкий.

На уточняющий вопрос журналистки о возможных реальных переговорах о настоящем окончании войны, замначальника ГУР ответил, что этим вопросом должны заниматься украинские дипломаты.

«Мы ожидали, что россияне начнут наносить удары по нашей энергетике, по ТЭС с началом заморозков, как раз накануне зимнего сезона. Но в этом году есть особенность. Россияне начали с наших приграничных районов: Сумская, Харьковская, Черниговская области», – объяснил он.

Также Скибицкий констатировал, что количество вооружения, которое производится в России, позволяет ее армии обстреливать Украину практически круглосуточно.