И Италия будет покупать оружие для Украины

Италия выразила готовность финансировать закупки американского оружия для Украины в рамках программы PURL, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Решение, по данным агентства, было озвучено министром обороны Италии Гвидо Крозетто на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО на прошлой неделе.

Первоначально Рим выступал против участия в инициативе, однако изменил позицию из-за опасений «остаться в стороне» на фоне присоединения к программе других стран-союзников, рассказали источники. Министерство обороны Италии не ответило на просьбы Bloomberg прокомментировать информацию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что более половины стран альянса уже согласились выделить средства на закупки американских вооружений для Украины. Программа PURL позволяет Киеву приобретать критически важные оружейные системы, включая противоракетные комплексы Patriot, при финансовой поддержке европейских партнеров.

К сентябрю Украина получила около $2 млрд финансирования от шести стран, но этих средств, как указывает агентство, недостаточно на фоне эскалации российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжает поддерживать Киев, несмотря на ограниченные финансовые возможности страны, отмечает Bloomberg. Рим уже участвовал в подготовке минимум 10 пакетов военной помощи, в которые, по словам источников, вошли ПВО SAMP/T. При этом официальное содержание помощи остается засекреченным.

