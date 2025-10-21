USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп сносит Белый дом

01:10 348

Бригады рабочих начали разрушать часть Белого дома, чтобы построить бальный зал по указу президента США Дональда Трампа, несмотря на его обещание не наносить ущерб существующей планировке здания. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, рабочие приступили к сносу восточного крыла, при этом экскаватор разрушал само здание. Звуки работающей техники были слышны на территории Белого дома.

Как пишет газета, американский лидер заявлял, что строительство не повлияет на существующую структуру здания.

«Оно не будет мешать существующему зданию. Не будет. Оно будет рядом с ним, но не будет его касаться», - сказал Трамп во время подписания указа в июле.

Американские чиновники заявили, что бальный зал заменит восточное крыло, отметив многочисленные изменения, внесенные в эту конструкцию задолго до того, как Трамп стал президентом.

Первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Он отметил, что бальный зал будет вмещать до 650 человек, что превышает вместимость Восточной комнаты более чем втрое. 

